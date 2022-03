FRANCE :: La Plateforme panafricaine veut le retour de la paix civile

C’est la principale nouvelle de la rencontre de samedi dernier, à la Bourse de Travail, à Paris, dans le contexte de la commémoration des 14 ans des émeutes de février 2008 au Cameroun.

« Je suis très satisfait de l’organisation, du contenu des interventions et la qualité des participants.Nous allons renforcer la structuration de la Plateforme républicaine pour jouer pleinement le rôle de plaidoyer en faveur de la paix et la démocratie en Afrique ». Fidèle Tchuinkwa, Porte-parole de la Plateforme républicaine panafricaine qui commémorait, samedi à Paris, a tout lieu d’être content, nonobstant le retard pris à l’allumage.

Prévue pour démarrer à 11h30, la rencontre a finalement débuté à 14h00, par la présentation de l’ouvrage « Cameroun un volcan en sommeil », commémoration des émeutes de février 2008 oblige.

L’ouvrage publié chez l’Harmattan, à Paris, deux ans après cette contestation sociale et politique, a servi de support de réflexion à ce forum.

Les séquelles de ces violences urbaines qui sont parties de Douala pour embraser l’ensemble des régions du triangle national, le Grand nord excepté, ont fait plusieurs dizaines de victimes. 14 ans après, les familles attendent toujours justice et ne peuvent faire le deuil.

« Transition politique »

Le professeur Thierry Amougou, économiste, enseignant à l’UCL, en Belgique, a exposé sur : « Quelle transition politique et quel pouvoir pour la paix au Cameroun ? ». Pour lui : « Les évènements de février 2008 révèlent la réalité du pouvoir, sa véritable nature. Le pouvoir qui tire et fait tuer ses enfants, sa jeunesse, ses forces vives. Ce qui est important, c’est de changer la nature de ce pouvoir et donc la nature de l’Etat. Nous sommes là dans une problématique panafricaine. Car, nous avons des Etats coloniaux qui sont là pour reproduire la domination coloniale », a-t-il expliqué, avant de préciser : « Et nos armées ont été orientées pour protéger le pouvoir colonial. C’est pourquoi, elles répriment toutes les manifestations qui vont à l’encontre du pouvoir colonial. Un pouvoir de rentes, où un petit groupe de gens

profite seul des biens de l’Etat.

Un pouvoir qui produit la violence, la pauvreté, la révolte, les inégalités et donc un pouvoir qui crée la régression ». Conclusion du Pr Thierry Amougou : « Il faut faire une transition politique, si l’on veut véritablement que les choses changent.Cela suppose, qu’il faut changer le régime qui est en place, changer les institutions, changer de pouvoir. Car, quiconque arrivera au pouvoir avec ces institutions, aujourd’hui, reproduira les mêmes tares dans l’exercice de sa fonction». Une intervention saluée par une salve d’applaudissements par le public.

« Etats-généraux »

Prenant ensuite la parole, Me Saïd Larifou, président de l’ONG Waraba Afrique, qui regroupe une quinzaine d’associations de promo- tion des droits de l’homme et la paix en Afrique, a indexé la situation politique des Comores, Archipel dont il est originaire : « Une situa- tion politique bloquée par le régime dictatorial du président AzaliAssoumani, qui règne par la terreur et la répression des opposants politiques. Résultat, environ 99 prisonniers politiques croupissent dans les geôles de Moroni, à ce jour». Face à cette réalité, le gouvernement de Transition en exil dont Me Larifou est le ministre d’Etat en charge des Affaires étrangères propose une solution de sortie de crise : « le Gouvernement de Transition en exil de l’Union des Comores, pose comme préalable à tout dialogue avec le régime en place, la libération des prisonniers politiques. Ensuite, l’on pourra organiser des vraies rencontres, sous forme d’ États généraux, pour trouver des solutions de sortie de crises politiques et institutionnelles aux Comores et mettre fin pacifiquement au pouvoir illégitime du colonel Azali Assoumani ». Là encore des applaudissements nourris ont été remarqués à l’issue de cette prestation.

Enfin, Dalami Mahaman, d’origine camerounaise, attaché parlementaire en France et consultant politique, a parlé de « la dictature des minorités », relatant son expérience personnelle avec des membres du groupe sécessionniste qui sévit dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest du Cameroun depuis plusieurs années et qui prend en otage nombre de nos compatriotes de ces régions, empêchant de fait le bon fonctionnement de la démocratie.

La journée s’est poursuivie par une cérémonie de remise de prix à Mme Micheline Ewang, artiste camerounaise vivant aux Etats-Unis, pour son engagement en faveur du changement pacifique au Cameroun, et qui a fait le déplacement pour l’occasion et votre serviteur, pour l’enquête menée sur les émeutes de février 2008 dans l’ouvrage « Cameroun un volcan en sommeil », paru en 2010, chez l’Harmattan, avant la clôture par la lecture de la déclaration de Paris .