La feuille de route a été présentée le 2 février 2022 à la communauté urbaine de Yaoundé en présence du maire de la ville, de ses adjoints et des autorités administratives.

Une collision entre deux véhicules qui esquivent les nids de poule, ou du fait de la mauvaise conduite des usagers, des embouteillages causés par l’incivisme des transporteurs, des nuages de gaz carboniques au passage des vieux véhicules, tant de problèmes qui perturbent le plan de mise en œuvre urbaine soutenable de la communauté urbaine de Yaoundé. Ajouté à ces situations conjoncturelles, la circulation anarchique des transporteurs par moto taxis qui faufilent entre des engins lourds, mettant leurs vies et celles de ceux qu’ils transportent en danger.

C’est d’après ces clichés que le séminaire a été organisé ce 2 mars à Yaoundé, avec pour articulation principale « la présentation de la feuille de route pour la réforme du transport artisanal ». Il s’agit du transport par minibus, par taxis collectifs et par moto taxis. Les objectifs saillants étant d’améliorer la qualité de services de transport offerte aux habitants de Yaoundé et professionnaliser les opérateurs de transport.

Au cours du séminaire, le maire de la ville, Luc Messi Atangana, a rappelé l’importance d’une telle rencontre, non sans préciser que la tâche de la mobilité urbaine incombe exclusivement à l’institution qu’il dirige. Il s’est d’ailleurs référé au décret du Premier ministre signé à cet effet pour le marteler. Il a remercié l’Agence française de développement (Afd) à travers le financement du programme C2D-Yaoundé coeur de ville et le gouvernement du Cameroun pour l’attention et la vision portées au secteur de transport urbain. Les éléments contenus dans la réforme envisagée ont été présentés par le directeur des activités internationales à Transitec, Julien Allaire.

Il s’est agi de faire étalage des futurs aménagements prévus dans le cadre du programme Yaoundé cœur de ville. Il est suivi au pupitre par le consultant, Alioune Thiam, par ailleurs directeur d’Eco-Access sarl au Sénégal, qui a présenté le protocole avec les transporteurs par minibus de Soa, et avec qui le maire et les transporteurs ont procédé à la signature ce jour. Le happy end a été célébré avec pour engagements de différentes parties prenantes, de faire de la mobilité urbaine à Yaoundé, une réalité.