CAMEROUN :: Meurtre de Balla Mveng : Les suspects interpellés :: CAMEROON

Le cousin de l’étudiant et ses présumés complices ont été mis aux arrêts.

Le présumé assassin de Marc Hugor Balla Mveng, 24 ans, qui n´est autre que son cousin selon les informations, vient d´être mis aux arrêts ainsi que ses présumés complices, après deux mois d´investigations. Il était étudiant de la Faculté des sciences politiques et juridiques (FSJP) de l´Université de Soa. Le jeune homme a trouvé la mort le 4 décembre 2021 après qu’il ait bénéficié de la somme de 250.000 Fcfa, fruit de ses cotisations dans une tontine au quartier Biyem-Assi dans l'arrondissement de Yaoundé 6.

Selon les premiers éléments d'enquête, son cousin est allé monter un gang pour s´emparer de ladite somme. Il n´aura pas eu le temps de jouir de ses efforts, arraché froidement à la vie sur le chemin de retour par ses bourreaux sans foi ni loi. Les cris de détresse de la victime, n´ont pas dissuadé la détermination de ces hors-la-loi, prêts à tout pour récupérer l´argent. La disparition violente de celui qu´on appelait affectueusement « Chafou » avait suscité une vague d´indignation.

Pour rappel, le jeune étudiant qui regagnait le domicile familial aux alentours de 22 h, avait été violemment poignardé de plusieurs coups de couteau, par des inconnus qui ont ensuite pris la poudre d'escampette. Ce n´est que vers 23 h que la victime sera retrouvée par des voisins, gisant dans une mare de sang. Transporté d'urgence à l'hôpital de district de Biyem-Assi, celui-ci sera référé à l’hôpital central de Yaoundé, où il succombera deux heures plus tard.

Des témoins rapportaient que Marc Hugor empruntait toujours ce chemin pour regagner leur domicile, et que c’est dans ce couloir qu’il a été coincé par des malfaiteurs au lieudit « Biyem-Assi Stade », devenu de plus en plus dangereux surtout à l’approche des fêtes de fin d’année. Le neveu et fils adoptif de Dieudonné Mveng Balla, Pdg du groupe de presse La Météo repose a été inhumé dans son village natal.