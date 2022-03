CAMEROUN :: MESSANGA NYAMDING , GÉNIE OU DANGER ? :: CAMEROON

Le professeur MESSANGA NYAMDING est en train de tuer patiemment et avec méthode le débat politique au Cameroun , du moins sur les plateaux TV .

D'emblée je préfère vous dire qu'aucun parti politique ne peut laisser ainsi un de ses militant brocarder IMPUNÉMENT ET RÉGULIÈREMENT avec autant d'assurance ses éminents responsables sur la place publique, je dis bien aucun .

NYAMDING serait militant d'un autre parti qu'il serait exclu du parti depuis fort longtemps , or on a l'impression que plus il brocarde les responsables de son parti , plus on le laisse se balader sur les médias .

De deux choses l'une :

NYAMDING LE GÉNIE DU RDPC

Observez très bien , le professeur MESSANGA NYAMDING est entrain de rendre les débats télévisés obsolètes , il embarrasse l'opposition et la rend parfois Ridicule.

Sur les plateaux TV , il est désormais plus virulent que les opposants les plus radicaux , il dénonce la corruption, le clientélisme, les dérives sectaires, bref tous les maux de son parti le RDPC , pire , là où les opposants hésitent , il va plus loin et donne des noms .

Chaque fois qu'un opposant parle il acquiesce , valide et dès qu'il reprend la parole , sa formule est simple : " MON FRÈRE DE L'OPPOSITION TU N'AS PAS TOUT DIT , JE VAIS MÊME ALLER PLUS LOIN..."

NYAMDING LE DANGER

Chaque fois que le prof est sur les plateaux TV, il dilue avec Dextérité le discours de l'opposition au point de captiver plus l'attention du peuple soucieux du changement que ceux-là qui ont la prétention de renverser le pouvoir . Il accompagne les opposants dans leur discours classique de "dénonciation plate et régulière" , il est même plus rigoureux et véridique parfois ...

Du coup face à un tel interlocuteur, l'opposition devient inexistante sur les plateaux de télévision, elle est même de temps en ridicule , ( vous voulez faire l'opposition, ok voilà un de nos militants qui va vous aider dans votre tâche)

Et du coup le prof NYAMDING donne ainsi une image "cool" du RDPC , un parti démocratique, un parti où la contradiction est acceptée , contrairement aux partis d'opposition où tout discours contre une instance ou un leader du parti est considéré comme blasphématoire, une pure hérésie impardonnable.

Curieusement, plusieurs militants de l'opposition partagent ses sorties sur les réseaux sociaux... Hahaha

Le prof NYAMDING est très intelligent, observez bien, il ne va pas n'importe où , il a deux principales cibles :

Équinoxe TV (télévision proche de l'opposition) et sa meilleure émission droit de réponse, pour tuer le discours de l'opposition,

vision 4 , (proche du pouvoir) avec la célèbre émission club d'élites , comme pour dire que même là-bas il peut parler sans crainte .

Ce serait naïf de croire que cette stratégie "payante" de communication du prof NYAMDING n'est pas validée par la hiérarchie de son parti : donner au RDPC une image démocratique , un parti où règne la liberté d'expression contrairement aux autres partis surtout de l'opposition qui veulent pourtant le changement.

CONCLUSION : ce compatriote en image est un GÉNIE pour le RDPC , mais un DANGER pour l'opposition.