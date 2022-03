CAMEROUN :: Département du Moungo : Le préfet met en garde le maire de Loum :: CAMEROON

L’autorité administrative dit avoir enclenché une procédure disciplinaire à l’encontre de l’élu local, après ses propos jugés révoltants et offensants à l’égard du gouvernement.

Excitation à la révolte des populations, invective des institutions républicaines et des personnes qui les incarnent et propagation de fausses nouvelles. Telle est la perception qu’a le préfet du département du Moungo (région du Littoral) de la récente sortie du maire de la commune de Loum à travers les réseaux sociaux.

En effet, l’on se souvient d’une vidéo devenue virale sur Facebook et WhatsApp dans la semaine du 17 février dernier. On y voyait Guy Mesmin Kuate Wambo, le maire, furieux, exprimant son ras-le-bol du fait des délestages intempestifs dans sa commune. L’élu local a par ailleurs saisi cette occasion pour s’apitoyer sur les peines des Camerounais en général et fustiger les politiques publiques du gouvernement. « Quand ça se passe comme ça, comment est-ce que les Camerounais vivent ? Nos hôpitaux fonctionnent comment ? Nos enfants apprennent comment ? Les petits commerces fonctionnent comment ? On en a assez de cette façon de faire ! Vous ne pouvez pas continuer à martyriser les Camerounais comme ça et croire qu’on va continuer à accepter.

Ce n’est pas normal ! », a-t-il décrié dans une fabrique de pain. Le maire ne s’est pas arrêté aux délestages. Pour lui, la dernière Coupe d’Afrique des nations (Can 2021) abritée par le Cameroun n’a rien rapporté au développement du pays. Visiblement, c’était de l’argent gaspillé, selon lui. « Vous avez dépensé des milliards pour organiser une Can, et à la fin qu’est-ce que les Camerounais ont eu ? », a-t-il lancé.

Des propos de mauvais aloi pour le préfet Yves Bernard Noël Ndjana qui, après avoir rappelé « l’obligation de désintéressement, de discrétion et de réserve » qui incombe au maire, a adressé une « mise en garde » à ce dernier le 23 février 2022. « Votre statut de d’élu local ne vous confère aucune immunité et par conséquent, vous expose à des poursuites devant les instances judiciaires compétentes, pour les faits visés en objet conformément à l’article 2 de la loi n°2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme et conformément à l’article 113 du Code pénal camerounais ».

Achevant, l’autorité administrative invite le maire « à un retour à l’orthodoxie » dans l’exercice de ses fonctions et « au respect des principes éthique et déontologique » y relatifs, « faute de quoi la procédure disciplinaire déjà enclenchée (…) sera poursuivie à vos dépens ».