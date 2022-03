CAMEROUN :: Des nouveaux résidents en pédiatrie pour une santé meilleure des enfants. :: CAMEROON

Nestlé Cameroun et la Société Camerounaise de Pédiatrie (SOCAPED), accueillent 21 nouveaux résidents en pédiatrie le 23 février 2022 à Yaoundé. Ceci à l’occasion de la cérémonie d’accueil organisée à leur attention pour les accompagner dans le choix noble de carrière qu’ils ont fait, celui de se consacrer à la santé et au bien-être de l’enfant au Cameroun.

C’était en présence du Pr. Tetanye EKOE, pédiatre chevronné, Doyen honoraire de la Faculté de médecine et des Sciences Biomédicales de l’Université de Yaounde I et Président du Comité de gestion du Centre National de transfusion sanguine ; du Pr. David CHELO, Secrétaire Général de la SOCAPED, du Dr. Aurore ESSOMBA, présidente de l’Association des Résidents en Pédiatrie du Cameroun (ARPEC), des représentants du Ministère de la Santé et des médias.

Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique qui existe depuis 19 ans aujourd’hui entre Nestlé Cameroun et la SOCAPED. Il a pour objectif de contribuer au renforcement des capacités des professionnels de la santé afin de leur permettre d’offrir les meilleurs soins de santé aux enfants et aux familles au Cameroun. Robert HELOU, Administrateur Général de Nestlé Cameroun s’est « joins à la SOCAPED pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents en pédiatrie et leur adresse mes vœux de plein succès dans leur carrière professionnelle. A travers l’Institut Nestlé Nutrition, nous continuerons à accompagner les nouveaux résidents ainsi que l’ensemble des professionnels de la santé en matière de renforcement des capacités sur les questions de nutrition infantile. »

Etant donné que la carence en fer est l’un des troubles qui peut être source de difficultés scolaires chez l’enfant, Nestlé a saisi cette occasion pour rappeler l’importance du FER dans la bonne alimentation et la croissance saine de l’enfant. L’entreprise contribue ainsi à lutter contre cette carence, en offrant des aliments enrichis en FER tels que la céréale infantile Nestlé CERELAC, le lait en poudre NIDO et le cube MAGGI. A titre de rappel, une étude1 scientifique coordonnée par le Pr. Tetanye EKOE et publiée en 2020, a clairement démontré l’efficacité d’une céréale à base de blé, fortifié en FER dans la prévention et la correction de l’anémie ferriprive chez les enfants de 18 à 59 mois à Salapoumbé (région de l’Est Cameroun).

En tant qu’entreprise du Good Food, Good Life, Nestlé croit en la force d’une bonne alimentation pour améliorer la qualité de vie de tous aujourd’hui, ainsi que celle des générations futures.