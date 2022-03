CAMEROUN :: Il explique les décaissements en espèces sous Edgard Alain Mebe Ngo’o :: CAMEROON

Accusé d’avoir suggéré à l’ex-Mindef Edgard Alain Mebe Ngo’o l’ouverture d’un compte permettant d’effectuer des décaissements sans «visa préalable» du contrôleur financier et dont la gestion est problématique, Maxime Léonard Mbangue a expliqué devant le TCS la justesse selon lui de l’avis critiqué.

Maxime Leonard Mbangue faisait partie des éminences grises de Edgard Alain Mebe Ngo’o. En tout cas, entre 2009 et 2015, il exerçait les fonctions de «conseiller technique» (CT) au cabinet du ministre délégué à la Défense (Mindef). Inspecteur principal du Trésor, il passe aujourd’hui en jugement devant le Tribunal criminel spécial (TCS) aux côtés de son ancien patron pour une proposition faite au concerné, et dont la mise en pratique, selon l’accusation, a occasionné sinon facilité la distraction présumée de 678,5 millions de francs au moyen de marchés dits surfacturés. Les marchés en question, attribués en 2010 et 2011, portaient sur l’acquisition d’effets militaires abrégés «Hcca» : habillement, couchette, camouflage, ameublement. Des effets destinés aux cérémonies du 20 mai, la fête nationale.

Appelé les 14 et 18 février 2022 à présenter lui-même ses arguments de défense face aux charges qui pèsent sur sa personne, M. Mbangue a réfuté l’accusation de complicité de détournement de deniers publics pour laquelle il est en jugement. En répondant aux questions de son avocat, Me Assira Engoute, l’accusé a d’abord longuement expliqué qu’avant d’arriver au Mindef le 25 août 2009, date de sa nomination, il avait roulé sa bosse dans diverses autres administrations, précisément au Contrôle supérieur de l’Etat (Consupe), au ministère des Finances (Minfi) et à la Délégation générale à la Sûreté nationale (Dgsn) sans compter un crochet dans une grande banque privée. L’accusé a fait valoir qu’il était donc un haut fonctionnaire pétri d’une riche expérience administrative lorsque le chef de l’Etat l’a promu conseiller technique (CT) du Mindef.

Sous-directeur des affaires financières à la Dgsn de 2005 à 2009, M. Mbangue était déjà sous les ordres de M. Mebe Ngo’o, le patron de la police à cette époque. L’accusé-témoin a dit soupçonner que c’est à cause de cette collaboration successive avec M. Mebe Ngo’o à la police puis au ministère de la Défense que l’accusation «fait des insinuations» pour l’accabler. Or, dit-il, que ce soit à la Dgsn ou au Mindef, il n’avait jamais été mêlé aux dossiers Hcca.

«Dispositif innovant»

Ces précisions entendues, Me Assira Engoute va rappeler à son client que l’accusation prétend que même s’il n’était certes «pas impliqué dans la chaine de la dépense» au Mindef, c’est quand même sous son «instigation» que M. Mebe Ngo’o a fait créer un «compte dépôt» à la pairie générale du Trésor. Ce «dispositif innovant», souligne l’accusation, a permis, sous l’ordre de l’ex-Mindef, de décaisser les fonds en espèces pour l’acquisition des effets Hcca évoqués. Ce mécanisme, pour l’accusation, «a fait échapper» les marchés litigieux au «visa préalable» du contrôleur financier dont «le rôle est pourtant de s’assurer de la conformité des prix des équipements» par rapport à la mercuriale. Ce qui a eu pour incidence de faciliter la «surfacturation» déplorée.

Pour sa défense, M. Mbangue raconte que c’est effectivement dans le cadre d’une réunion au Mindef relative à la présentation de son budget de 2010 qu’on l’a «incité» à donner l’«avis» critiqué. Lors de ladite réunion, le contrôleur financier spécialisé se plaignait de la «non-justification des fonds débloqués en espèce dans le cadre des 20 mai passées», car l’utilisation desdits fonds, arguait-il, ne faisait pas l’objet d’un compte d’emploi.

Sans ambages, M. Mbangue soutient mordicus que «l’avantage» avec le compte dépôt est qu’il «obéit à un souci de transparence et de traçabilité des opérations» de la dépense. D’ailleurs, insiste-t-il, pour ravitailler ce type de compte, l’ordonnateur adresse au ministre des Finances une «demande d’autorisation de crédit» à hauteur du montant à débloquer. Mieux, le compte de dépôt n’est créé par le directeur général du Trésor que sur instruction du ministre des Finances à «la demande expresse» d’un ordonnateur. Et l’utilisation des fonds alloués est assortie d’un compte d’emploi. Le compte N°450400, celui en cause, intitulé «dépôt Mindef fête nationale du 20 mai», avait été créé en 2010. Le mis en cause regrette donc que l’accusation «ait fondé» sa mise en procès sur «une procédure budgétaire et comptable fondamentalement légale».

Contrairement à l’accusation qui trouve que le déblocage des fonds en cause «n’a été rendu possible qu’en raison du dispositif innovant», M. Mbangue oppose qu’avant son arrivée au Mindef, les fonds du 20 mai étaient déjà décaissés en espèces, selon lui, le «seul problème résidait plutôt au niveau du suivi de la dépense».

Equipements spéciaux

Généralement, déclare l’ex-conseiller, les unités de sécurité et de défense font face à deux types de besoins de financement. Les premiers sont liés aux primes des personnels, à l’alimentation de la troupe, au renseignement prévisionnel, à l’entretien des équipements, etc. «Ces besoins, dit-il, sont généralement pris en charge en espèces». Les autres financements se rapportent à l’achat des effets Hcca, qui sont «des équipements spéciaux qui ne se retrouvent pas, pour la plupart, sur le marché local», et dont les prix ne figurent point par conséquent dans la mercuriale. Dans ce cas, le Mindef ou le Dgsn doit avant chaque acquisition requérir l’autorisation préalable du ministère du commerce pour acheter ce type de matériel aux prix pratiqués à l’étranger. Prenant l’ex-ministre à témoin, il rappelle que l’intéressé a dit pendant son interrogatoire que cette formalité procédurale était chaque fois respectée à la lettre.

S’agissant des faits de «surfacturation», M. Mbangue explique que les travaux d’évaluation en besoin Hcca à la police ou dans l’armée sont assurés par les services techniques. C’est suite à cette évaluation que sont affectés les crédits nécessaires. Il dit n’être intervenu à aucune de ces étapes. En outre, explique-t-il, les marchés Hcca sont encadrés par des «procédures dérogatoires» qui autorisent aux gestionnaires de crédits d’effectuer la dépense puis de présenter les justificatifs au contrôle financier bien après. Pour M. Mbangue, l’autorité devant s’expliquer sur ces questions est le directeur du budget et des équipements (DBE) du Mindef au moment des faits. Pour cause, dit-il, le CT qu’il était «ne donnait que des avis avec une valeur consultative sur les dossiers sur lesquels [il était] sollicité». Il a versé aux débats une tonne de documents pour conforter sa version des faits. Son audition se poursuit le 24 mars prochain.

Rappelons que M. Mbangue est en jugement pour la supposée infraction de complicité de détournement aux côtés de M. Mebe Ngo’o. Ce dernier, principal accusé, répond de la distraction présumée de 223 milliards de francs prétendument réalisée lors de l’acquisition du matériel militaire à l’étranger entre 2009 et 2015. Son épouse Bernadette, le banquier Victor Menye et le lieutenant-colonel Mboutou complètent la liste des mis en cause. En ouverture de son audition, M. Mbangue Maxime avait demandé au tribunal de sortir de son dossier les procès-verbaux de ses auditions lors de l’enquête policière. Il estime que certaines déclarations lui avaient été extorquées par la malice et en l’absence de son conseil, illégalement repoussé par la police judiciaire.