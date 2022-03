CAMEROUN :: Un élève puni à la machette et au marteau à Douala :: CAMEROON

L'enseignant obéissait aux consignes données par la mère qui avait instruit à l'éducateur de punir sévèrement son enfant qu'elle jugeait récalcitrant.

L'une des vidéos qui a fait le tour des réseaux sociaux, montre à voir un garçon tout nu, passé à la «balançoire », les bras et les jambes immobilisés par des élèves en uniforme. Un enseignant tenant le fouet dans une main et une machette dans une autre administre une fessée au garçon âgé de 9 ans et élève en class five.

Une autre vidéo montre le même enseignant, tenant un marteau qu'il frappe à plusieurs reprises sur les doigts de l'enfant. Les vidéos sont devenues virales. Les images sont choquantes. Informé, le gouverneur de la région du Littoral instruit aux responsables de l'éducation de base de se saisir de cette affaire. Les faits se déroulent à l'école maternelle et primaire bilingue La Lauréate, sis au quartier Bilonguè, lieu-dit deux maisons dans l'arrondissement de Douala 3e vendredi, 25 février.

Aux environs de 11h, les éléments de la gendarmerie nationale, ceux de la police judiciaire et du commissariat du 8e arrondissement arrivent sur les lieux. Ils sont accompagnés de l'inspecteur de l'éducation de base de Douala 3e, et d'autres responsables de l'éducation de base. Les responsables de l'établissement scolaire sont immédiatement interpellés. L'enseignant au coeur de cette vidéo est lui aussi interpellé alors qu'il tente de s'en fuir.

Sur les raisons de cette horrible fessée, Brice Gomje, l'enseignant indique qu'il obéissait aux recommandations à lui données par la maman de l'enfant jugée rebelle par sa génitrice. La maman du garçon qui est introuvable l'accuse principalement de consommation de stupéfiants et de désobéissance.

Ce que va confirmer l'élève Isaac Kenmogne. «C'est maman qui a demandé au maître de me fouetter parce que je suis têtu », déclare-t-il. A la question de savoir s'il consomme des stupéfiants comme l'indique sa maman, l'élève répond : «C'était la première fois que je fumais. Mon ami m'a donné un bout de papier qu'il a allumé. Un autre ami a vu et est allé le dire à l'enseignant. Je ne sais pas comment ma maman a su, mais elle a demandé à l'enseignant de me fouetter ».

Cependant, l'élève ne précise pas le contenu du papier qu'il a fumé. Il indique tantôt que le papier qu'il a fumé ne contenait rien, tantôt qu'il n'avait pas connaissance du contenu. Sur les mobiles de sa délinquance, Isaac Kenmogne indique que sa maman lui a demandé qu'après la fin des cours à 14 h, de s'amuser toute l'après-midi jusqu'à 18h, heure à laquelle il doit regagner la maison.

Après avoir écouté les différentes parties, enseignants et personnels administratifs de l'école ont été embarqués par la police. Le jeune garçon, le corps recouvert de séquelles de torture, a également été conduit à la police qui a ouvert une enquête.