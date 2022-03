AFRIQUE :: LE 9EME FORUM MONDIAL DE L'EAU SE DEROULERA A DAKAR DU 21 AU 26 MARS :: AFRICA

Organisée conjointement par le Conseil Mondial de l'Eau et le gouvernement sénégalais, la 9ème édition du Forum Mondial de l'Eau se tiendra à Dakar, au Sénégal, du 21 au 26 mars 2022 avec pour thème "la sécurité de l'eau pour la paix et le développement".

C’est la première fois que cet évènement international se tient en Afrique subsaharienne. Conçu comme un catalyseur de rencontres favorisant l’engagement et le passage à l'action, le Forum mondial de l'Eau a pour objectif de renforcer la capacité du monde à répondre aux défis contemporains liés à l'eau.

Cet évènement s'articule, pour cette 9ème édition, autour de quatre priorités : la sécurité de l'eau et l’assainissement ; l'eau pour le développement rural ; la coopération ; les « Outils et Moyens » incluant les questions cruciales du financement, de la gouvernance, de la gestion des connaissances et des innovations. Surnommé le "Forum des réponses", le 9ème Forum mondial de l'eau vise à obtenir des résultats probants et des solutions pour les communautés du monde entier.

Il réunira un public de haut niveau issu de tous les continents, qu’il s’agisse de représentants d’organisations internationales et non gouvernementales, de grandes entreprises, de fondations et associations humanitaires, de chercheurs et d’académiciens ou de femmes et d’hommes politiques.

Le 9ème Forum mondial de l'eau se veut également une plateforme d'expression pour toutes les parties prenantes (y compris les groupes de femmes, les jeunes, les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs) et contribuera ainsi à la transformation qualitative de la vie quotidienne des populations et à l'amélioration des performances des secteurs productifs.

"Nous sommes très fiers de réunir les gouvernements, le secteur privé et les organisations de la société civile pour renforcer la mise en œuvre des actions nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable" a déclaré Abdoulaye Sene, le Secrétaire exécutif de la 9ème édition du Forum mondial de l'eau.

Pour participer au Forum : https://www.worldwaterforum.org/fr/inscription

Contact : Agence 35°Nord

Keshia Dupros kd@35nord.com