CAMEROUN :: Transfert d'argent sans frais : Sara Money d'Afriland First Bank illumine Promote 2022 :: CAMEROON

SARA MONEY. Une création du géant et leader camerounais de la banque, AFRILAND FIRST BANK. SARA MONEY est un porte-monnaie électronique permettant à son détenteur, d'effectuer des transactions, quel que soit le coin du Cameroun où il se trouve.

Objectif majeur de cette merveille technologique " Répondre aux besoins de transfert de fonds, notamment les envois et retraits d'argent de transfert, de crédit et encourager l'inclusion financière".

En effet, SARA MONEY est conçu pour faciliter les opérations économiques. "SARA MONEY est un porte-monnaie électronique qui permet de faire des transactions quel que soit le type de téléphone dans tous les points du Cameroun qu'importe le lieu où vous vous trouvez", explique le directeur du Développement commercial d'AFRILAND FIRST BANK, Richard CHEDJOU. Il est loisible de déduire qu'en fait, avec la venue de SARA MONEY, AFRILAND FIRST BANK promeut l'inclusion financière pour toutes les couches sociales. Son but est de permettre à tous, d'accéder aux services financiers

Comment accéder à SARA MONEY ?

AFRILAND FIRST BANK offre plusieurs services bancaires. Évidemment. Toutefois, SARA MONEY est tout différent: il est gratuit sur toutes ses transactions. Formidable. Dépôts d'argent dans son compte, retraits, paiement de factures, sont tous sans frais. " Avec votre porte-monnaie électronique, vous pouvez faire vos achats, conserver votre argent ou faire toutes autres opérations classiques. SARA MONEY est accessible à toutes les couches sociales", dixit Monsieur CHEDJOU. SARA MONEY permet aussi le WALLET TO BANK. Il s'agit d'un transfert d'argent de son compte bancaire vers son compte SARA MONEY, et inversement.

Deux canaux d'accès

Le premier est une application mobile téléchargeable sur PLAYSTORE ou APPSTORE. Après téléchargement, il faut l'installer, s'enregistrer, et suivre l'activation de son compte. Le second canal est celui du USSD, encore connu comme code commercial d'AFRILAND FIRST BANK ( #237*001#). Il faut ensuite composer le code donné entre parenthèses, après votre souscription à SARA MONEY. Et dès cet instant- là, vous avez accès à tous les services offerts. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de connexion internet ou d'un smartphone.

Système sécuritaire : un vrai cauchemar pour les cybercriminels

Le système sécuritaire de SARA MONEY est infaillible. L'argent est absolument sécurisé. Impossible pour les cybercriminels de pénétrer dans la plateforme, pour extorquer l'argent aux clients. La confiance en SARA MONEY n'a d'égale que celle placée en AFRILAND FIRST BANK le géant et leader camerounais du secteur bancaire.

Vulgarisation

La vulgarisation de SARA MONEY se poursuit sereinement à travers le Cameroun. Différents postes de transactions sont présents dans les villes, et l'expansion du produit se poursuit. SARA MONEY a pour réseaux de distribution, INSTANT TRANSFERT, EXPRESS UNION, EMY MONEY, ainsi que plusieurs autres entreprises du secteur de transfert d'argent. La distribution en détail est assurée par les détaillants de crédits de communication, encore appelés call- box, dont les démarches sont faites au niveau d'AFRILAND FIRST BANK et des partenaires de distribution. Toute chose qui fait donc de SARA MONEY, un réseau national et international.

Avec SARA MONEY, les services financiers sont désormais à la portée de tous, et quelque soit le type de téléphone, smartphone ou non, avec ou sans connexion Internet, AFRILAND FIRST BANK vous permet d'accéder aux services financiers.