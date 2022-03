CAMEROUN :: Lions Indomptables : Rigobert Song nommé, Narcisse Mouelle Kombi désavoué :: CAMEROON

Malgré l’annonce du ministre des Sports et de l’éducation physique qui maintenait le Portugais Antonio Conceiçao à la tête de la sélection nationale, la présidence de la République en a décidé autrement. Rigobert Song a été nommé Manager sélectionneur des lions indomptables. La presse s’est ruée.

L’affaire se résume en une seule phrase « sur très hautes instructions de Monsieur le président de la République » Une instruction au ministre des Sports et l’éducation physique. Le signe est désormais brisé. Un sorcier noir à la tête des lions indomptables, l’équipe Nationale du Cameroun. Rigobert Song, le capitaine courage fait quelques pas de danse. Le cri du peuple a été entendu que « Antonio Conceiçao et toute son équipe partent » Merci coach.

Sur le sujet, la presse se bouscule. Pendant que Cameroon Tribune dit tout simplement que « Rigobert Song aux commandes » L’ancien capitaine a été porté hier à la tête de la sélection nationale fanion en remplacement du Portugais Antonio Conceiçao. Le tout nouveau manager sélectionneur sera assisté par le technicien français Sebastin Migné, Augustine Simo et Souleymanou Hamidou. Le quotidien Le Messager dit « Comment Biya a nommé Rigobert Song ». L’ancien capitaine de la sélection nationale nommé ‘’ sur très hautes instructions du Chef de l’Etat.

Le quotidien La Nouvelle Expression retient que « Eto’o obtient la tête de Conceiçao ». Malgré l’annonce du Ministre des Sports, le Président de la République a décidé que le sélectionneur de l’équipe des Lions Indomptables séniors sera désormais un camerounais. Paul Biya a choisi le capitaine courage. Pour le quotidien Mutations, il s’agit d’un « Song de triomphe » Seulement compte tenu des échéances à venir, notamment la qualification pour la coupe du monde, Le nouveau coach n’aura pas d’état de grâce.

Tout cela se passe dans une atmosphere de « Retour à la sérénité » Et pour cause, Le Panafricain Plus indique Les membres de l’Assemblée Générale (Ag) de 2009 représentés par Faustin Blaise Mbida Mbida et Pierre Bodjiko Yokeka décident de l’arrêt des procédures pendantes au TAS et à la CCA et valident la victoire de Samuel Eto’o Fils à l’issue de l’Ag du 11 décembre 2021. C’était jeudi 24 février 2022 à l’Hôtel Mont Febe.