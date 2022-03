CAMEROUN :: CONFLIT EN UKRAINE : YAOUNDÉ SE SOUCIE DES SIENS :: CAMEROON

Il est recommandé la prudence à la communauté camerounaise présente dans ce pays en proie à une crise sociopolitique.

Sur fond d'escalade des tensions entre l'Ukraine et la Russie, Que faire? Tout plaquer et tenter de quitter le pays, au mépris des consignes, ou rester, au risque d’être emportés dans le tourbillon d’un conflit dont ils sont étrangers? En guise de réponse à ce dilemme, Yaoundé a mis à jour des conseils aux ressortissants camerounais présents en territoire ukrainien.

«L'ambassade de la République du Cameroun en Fédération de Russie informe les communautés camerounaises d'Ukraine qu'elle observe consciencieusement et avec une attention toute particulière le développement de la situation conflictogène dans leur pays d'accueil placé sous sa juridiction de compétence. En attendant les possibilités que le Gouvernement Camerounais leur garantirait à cet effet, elle les invite à plus de prudence et au respect des consignes des autorités locales. Enfin, elle voudrait leur exprimer toute son entière disponibilité à recevoir toute préoccupation y relative. Pour amples information, bien vouloir contacter la Cellule de veille stratégique de l'Ambassade au +7 926 203-33-60», exhorte la chancellerie camerounaise dans un message repris) le 24 février dernier sur la page facebook du ministère des Relations extérieures (Minrex).

Poches vides

Au sein de cette institution gouvernementale, une source de premier plan affirme que «plus de 20 000 camerounais dont près de 15 000 étudiants vivent en Ukraine». La suite montre que Yaoundé redoute surtout la série d’effets papillon que les perturbations des moyens de communication risquent de déclencher.

«Nous évaluons les implications et le gouvernement se tient prêt à soutenir nos concitoyens au besoin», signale encore notre source. De fait, apprend-on, un tableau de bord tenu par l’ambassade du Cameroun en Russie centralise en temps réel toutes les informations sur le quotidien des Camerounais en Ukraine, désormais en proie aux difficultés financières générées par des dysfonctionnements des activités opérationnelles des banques russes.

«Jeudi 24 février, la monnaie russe a temporairement chuté de 9% et a atteint un plus bas historique. Le rouble a touché un plus bas, à 90 roubles pour un dollar. Le même jour, la banque centrale a annoncé que les retraits en banque étaient désormais limités pour la population d’Ukraine, cela affecte nos compatriotes qui ne peuvent plus disposer de leurs fonds comme ils l’entendent, ceux-ci étant verrouillés», déplore notre source.