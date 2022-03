CAMEROUN :: MTN Fusion accélère la digitalisation des entreprises. :: CAMEROON

Présente à la grande foire des entreprises dans le cadre de promote 2022, MTN Cameroon a annonce, le 21 Fevrier 2022 à Douala, la poursuite du déploiement de MTN Fusion.

MTN Fusion est un programme de développement des partenariats entre MTN Cameroon et les entreprises initiées en 2019 dans le but d’accélérer la digitalisation de l’économie. Pour l’année 2022, les objectifs sont premièrement, de consolider les partenariats mis en œuvre depuis le lancement initial de MTN Fusion.

Il y sera aussi question de l’accélération de la transformation digitale des petites et moyennes entreprises locales à l’aide de solutions innovantes telles que MTN Oneview. Et montrer les potentialités des fruits des partenariats tels que la solution de suivi centralisé du transport interurbain de passagers et de marchandises du Cameroun.

Pour Franck Gérard Kom, General Manager MTN Business « Le digital offre des opportunités que MTN Cameroon transforme en progrès. Du progrès et surtout de la valeur que nous apportons au monde de l’entreprise grâce à des plateformes telles que MTN Fusion.

Depuis 2019 par exemple, c’est une centaine de projets de partenariats explores, une vingtaine d’entreprises aujourd’hui partenaires, une dizaine de produits mis sur le marché conjointement et des centaines de clients de tous les secteurs de l’économie. Ce sont également des vies sauvées sur nos routes grâce à un partenariat entre des institutions publiques et privées»

Et promesse a été faite « Avec MTN Fusion nous allons continuer d’accélérer la digitalisation de l’économie tout en favorisant le développement des entreprises pour construire un écosystème durable et bénéfique pour tous »

La présentation de cette évolution du programme MTN Fusion sera au menu de deux jours d’échanges, les 23 et 24 février 2022, au salon de l’entreprise Promote 2022 qui se déroule actuellement à Yaoundé. Le leader des télécommunications va également saisir cette occasion pour permettre à ses partenaires de partager leurs diverses expériences de collaboration avec MTN. A côté des sessions plénières des ateliers de formations et des Masterclass sont également

prévus pour accompagner les entrepreneurs dans le développement de leurs projets.