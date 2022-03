CAMEROUN :: Hamidou : Le nouveau combat de l’enseignant de 10 ans sans salaire :: CAMEROON

Le 24 février dernier, le ministre de la Fonction publique et de la Reforme administrative (Minfopra) a signé la note d’intégration de Hamidou, qui attend à présent le numéro matricule et la prise en charge.

Dix ans de souffrance, dix ans de lutte contre les difficultés de la vie, le combat n’est pas fini.

La première partie a payé. La vie de Hamidou est en train de prendre une autre trajectoire. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra), Joseph Le, a enfin signé le 24 février dernier sa note d’intégration. Le membre du gouvernement précise que la dépense résultant de ces dispositions de cette note est imputée au budget de l’Etat et pour le compte de l’exercice 2022.

Dans l’esprit de la note, Hamidou (joint par téléphone) devrait passer à la caisse dès ce mois de mars. Mais en date, il n’a pas encore reçu de numéro matricule. Pour ses proches, il devrait aussi maintenir le curseur sur l’introduction d’un dossier de prise en charge de 10 ans de travail sans rupture. « L’Etat lui doit 10 ans de salaire », réagit l’un d’eux joint par téléphone. Hamidou se plaint de se qu’il n’est pas plus en sécurité dans cette ville située à plus de 100 km de Garoua. « C’est chacun qui m’appelle pour me dire qu’il a vu mon nom sortir seul dans tout un arrêté ministériel », dit-il avec le regret de ne pouvoir encore jouir de ce privilège. « Peu importe où on m’envoie. Il faut m’affecter ailleurs. Ma vie est en danger ici », plaide-t-il.

En attendant, il remercie le gouvernement qui s’est penché sur son cas, ses collègues du lycée et surtout son proviseur considéré tel son père. « Il aide tous les enseignants vacataires qui sont dans cette situation. A moi particulièrement, il donne des denrées alimentaires pour ma famille. C’est mon premier conseiller ». Il ajoute, « pour joindre les deux bouts, j’ai opté prendre un champ où je cultive le maïs et le riz » ; et se demander comment il pouvait nourrir sa famille avec 22 000 Fcfa qu’il percevait par mois.

Né le 12 avril 1983 à Yaoundé, il est enseignant d’Eps au Lycée de Beka, arrondissement du même nom, dans le département du Faro (chef-lieu, Poli), région du Nord au Cameroun. Hamidou est titulaire du diplôme de maître

d’éducation physique et sportive. Il a obtenu son sésame le 29 août 2011 au Centre national de la jeunesse et des sports (Cenajes) de Garoua (chef-lieu de la région du Nord), après l’obtention de son Baccalauréat A4 Allemand. Hamidou est marié et a trois enfants à sa charge. Son épouse, sortie de l’Enieg de la dernière cuvée, est enseignante des parents