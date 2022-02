CAMEROUN :: Médecine du travail : FINEXS inaugure l’ère des infirmeries dans les agences de voyages :: CAMEROON

C’est l’Innovation de ce début d’année dans le transport interurbain des personnes au Cameroun. FINEXS voyages bonifie sa responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) en créant un service de sécurité et santé au travail doté d’une infirmerie complète dans chacune de ses agences de Douala et de Yaoundé.

Administrée par une infirmière de santé du travail sous la supervision d’un médecin de santé et sécurité au travail, l’infirmerie de FINEXS Voyages est constituée d’une salle de consultation et d’une salle de soins dans un environnement entièrement climatisé .Elle est équipée de lit médicalisé pour le repos et observation des patients , d’appareils consultation, de diagnostic et d’une pharmacie permettant d’intervenir en cas d’urgence pour les soins de secours .

Les employés de FINEXS voyages bénéficient donc de manière permanente d’un suivi sanitaire de proximité et personnalisé permettant de préserver leur santé afin qu’ils offrent toujours des services de qualité aux passagers qui ne sont pas laissés dans cette couverture sanitaire.

Assumant sa Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) FINEXS voyages s’occupe aussi bien de la population de ses travailleurs et passagers ainsi que le précise Dr NGUEMET DIMBELE Claude, médecin de santé et sécurité au travail de FINEXS Voyages. Rencontré à l’agence de Douala, le médecin précise que « ce sont près d’une soixantaine de cas travailleurs et passagers de FINEXS voyages qui ont déjà été pris en charge par ce service de santé le tout à l’entière charge de l’agence ».

Passagers de FINEXS Voyages couverts à 100%

Cette sollicitude de FINEXS voyages a conduit la compagnie à souscrire à une police d’assurance qui couvre entièrement ses passagers en cas de sinistre. Malgré ces dispositions prudentielles, en cas de survenance d’un sinistre FINEXS voyages assure la prise en charge sanitaire des éventuelles victimes avant que l’assurance ne prenne le relai.

FINEXS Voyages le N01 de l’innovation dans le transport interurbain

Après près de deux décennies à impulser l’innovation dans le secteur du transport interurbain des personnes au Cameroun FINEXS voyages confirme, par la mise en service au sein de ses agences de ce service de santé et sécurité au travail doté d’infirmeries opérationnelles, la continuité de sa propension à tirer vers le haut et à faire rayonner le transport urbain au Cameroun