MONDE ENTIER :: La finale de la coppa se profile sur Startimes :: WORLD

En termes de derbies, il n'y a pas plus grand que le Derby de Milan. Et quand une place dans la 75e édition de la finale de la Coppa Italia est endanger, cela devient énorme.

L'AC Milan et l'Inter, qui occupent également la première et la deuxième place en Serie A, s'affrontent en demi-finale aller de la Coppa Italia à San Siro mardi.

Bien qu'ils aient remporté 12 titres à eux deux, leur dernier triomphe remonte à plus de 10 ans, où l'Inter a battu Palerme 3-1 pour remporter la Coppa pour la septième fois.

Milan, quant à lui, a pu compter sur les prouesses d'Oliver Giroud et de Rafael Leão pour se qualifier pour les demi-finales. Les deux hommes ont marqué cinq buts à eux deux lors des deux matches que les Rossoneri ont disputés dans la compétition jusqu'à présent.

Ils ont pris le relais en l'absence du vétéran Zlatan Ibrahimovic, qui devrait manquer les matches de la demi-finale en raison de problèmes d'Achille.

Bien qu'il ait remporté six titres de Serie A et trois Supercoppas, le Suédois n'a toujours pas remporté la Coppa Italia et, à 40 ans, il est probable qu'il n'aura plus beaucoup d'occasions.

Les deux équipes se sont affrontées en championnat au début du mois, et Giroud a marqué les deux buts pour Milan lors de la victoire 2-1 en revenant de l'arrière.

Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter, a quant à lui remporté la Coppa trois fois en tant que joueur avec la Lazio et une fois à la tête du même club.

L’entraîneur de 45 ans a renforcé son équipe pendant la pause hivernale en recrutant l'international allemand Robin Gosens en provenance de l'Atalanta, mais le milieu de terrain souffre toujours d'une blessure, ce qui laisse planer le doute sur sa disponibilité pour le match de mercredi.

La Juventus, qui compte plus de victoires en Coppa que n'importe quel autre club (14 fois), entame sa mission de reconquête du titre mercredi avec un déplacement à la Fiorentina.

Le club de Florence a connu son propre succès dans la compétition, remportant six Coppa, mais aborde le match contre les Bianconeri en tant qu'outsider.

Après avoir pris du retard sur leurs rivaux milanais en championnat, la Coppa pourrait bien être la meilleure chance pour la Juventus de remporter un trophée cette saison et l'entraîneur Massimiliano Allegri est conscient de cette opportunité.

"Nous jouons pour gagner la coupe, évidemment tout dépend de comment les choses se passent", a déclaré Allegri aux médias italiens.

Les deux matches seront retransmis en direct et en exclusivité dans toute l'Afrique sur les chaînes de StarTimes, le premier opérateur de télévision numérique du continent diffusant toutes les meilleures actions de la Coppa Italia.

Ne manquez pas ce rendez-vous !