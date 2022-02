CAMEROUN :: Alternance à Yaoundé : Edzoa Titus et Maurice Kamto reviennent :: CAMEROON

L’ancien Secrétaire général à la présidence de la République, le Pr Titus Edzoa est revenu sur la scène médiatique 8 ans après sa sortie de prison. Les militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC quant eux reviennent sur les plateaux de télévision. Principal enjeux : l’alternance à Yaoundé.

L’alternance est elle désormais ouverte à Yaoundé ? Rien n’est moins sur. Toujours est il que le remaniement ministériel semble en téléchargement à la capitale. Au même moment, deux influenceurs du pouvoir refont surface. Il s’agit de Titus Edzoa et Maurice Kamto. Le journal L’independant parle Titus Edzoa : « sirènes d’une révolution »Pour le journal, Dans un entretien bâtons rompus accordé sur les ondes de Radio Frande Internationale (Rfi) le 24 février dernier, l’ex SGPR parle de l’après Biya, de Marafa Hamidou Yaya et des prisonniers politiques du Mrc, de la guerre au NoSo et de son avenir politique.

Cependant que le quotidien La Nouvelle Expression indique que « Le Mrc revient dans les medias » Le parti de Maurice kamto est à nouveau sur la scène médiatique alors qu’il l’avait boycotté il ya quelques mois. Au cours d’uns conférence de presse à Yaoundé, Emmanuel Simb, 3e vice président du parti a déclaré la fin du careme médiatique dans lequel le parti était confiné. Apres cette pause sabbatique, le parti annonce plusieurs actions avec en toile de fond la libération de tous ses militants qui croupissent dans les geôles du Cameroun.

En attendant le Remaniement ministériel, « Le tsunami se précise ». A en croire La Nation d’Afrique, Faudra-t-il un nouveau gouvernement en sortie de crises (‘’ Can gate ‘’, ‘’ Mimboman gate ‘’ ‘’ Covid gate ‘’) pour aborder au mieux la transition ? L’hystérie de l’exécutif le démontre à suffisance. Certains Directeurs Généraux ne sont pas épargnés.

Avec un zeste de Scandales et dénonciations : « Le peuple attend Paul Biya » Meyomessala Hebdo écrit que Sans s’êtreremis de l’échec des Lions Indomptables à la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football organisée sur leur sol, les Camerounais ont été cueillis par une augmentation vertigineuse des prix des produits de grande consommation. En parallèle, tel un accordéon, la liste des affaires de corruption et de détournement de derniers publics s’allonge dans un climat social particulièrement tendu. Un soulèvement populaire est à craindre

Il ya aussi ce scandale de Ligne budgétaire : « qui risque couler Paul Biya ». Le quotidien Le Messager indique que La gestion outrancière des lignes 94 et 65, devenues la chasse gardée de certains proches collaborateurs du chef de l’Etat, l’expose à un procès au tribunal de l’Histoire.