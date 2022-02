CAMEROUN :: 5 pays africains évaluent l’impact de leurs politiques publiques anti Covid-19 :: CAMEROON

Un atelier international a regroupé au Cameroun des experts venus de Burkina Faso , du Sénégal, de Côte d’Ivoire, du Tchad et du Cameroun.

« Avant , pendant et même après la pandémie a Covid-19, la formation technique et professionnelle reste au cœur du processus de développement, tous les pays qui présentent de grandes performances industrielles comme l’Allemagne ont fait de la formation technique et professionnelle un levier important de leur système de formation ... depuis l’arrivée de la pandémie,au niveau des familles ,les jeunes qui sont dans les formations professionnelles n’ont plus le même suivi au sein des ménages que ceux qui partent à l’école classique, ils manquent aussi des accompagnements du gouvernement en terme de primes de taxi ou de petites bourse alimentaires pour pouvoir les motiver a y rester . C’est ce qui va justifier que plusieurs jeunes se glissent vers la moto parce que l’apprentissage dure deux jours et au troisième jour, il peut déjà gagner un peu d’argent »

Cette lecture du professeur Fomba Kamga Benjamin présente à la perfection l’une des conséquences de la pandémie sur la formation professionnelle des jeunes du secteur informel.

Après avoir étudié plusieurs autres cas dans les 5 pays africains que sont : la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, le Tchad et le Cameroun , l’hôtel la falaise de Yaoundé a servi de cadre pour les travaux de restitution de ces études ce vendredi 26 février 2022.

il en ressort que Pour réduire les effets néfastes de la pandémie et des mesures de prévention sur les entreprises et les populations les plus vulnérables, un certain nombre de politiques ont été engagées.

Il s’agit entre autres des moratoires sur le paiement des dettes, impôts et taxes pour les entreprises et particulièrement les PME comprenant celles du secteur informel (taxes, impôts synthétiques), le déblocage de fonds spéciaux pour aider les entreprises les plus sinistrées comme celles du tourisme, du transport et de l’hôtellerie, la création de fonds spéciaux pour les PME/PME et pour le secteur informel.

Deux projets sont en cours depuis septembre 2019 et juillet 2020 pour améliorer les politiques publiques liées à la Covid-19 afin de maîtriser leurs effets sur l’emploi des jeunes, le secteur informel, les femmes et les jeunes. Plusieurs activités ont déjà été réalisées. Notamment la rédaction des documents de revue des politiques dans chacun des 5 pays, la mobilisation des données secondaires nécessaires à l’amélioration des politiques publiques, la collecte des données primaires auprès des ménages, des entreprises et des établissements de formation professionnelle dans chacun des 5 pays.

A travers cette rencontre scientifique, les chercheurs des différents pays impliqués dans ce projet attendent une revue des politiques publiques liées à la Covid-19 et à la transition des jeunes de l’école vers les marchés du travail en Afrique francophone.