CAMEROUN :: Nestlé soutient une formation qualitative en pédiatrie pour des enfants bien nourris et performants :: CAMEROON

Le géant mondial de l'agroalimentaire, a, le 23 février 2022, aux côtés de la Société Camerounaise de pédiatrie ( SOCAPED), organisé la cérémonie d'accueil de la 34 ème Promotion des nouveaux résidents en pédiatrie de la Faculté de Médecine et de Sciences Biomédicales ( FMSB) de l'Université de Yaoundé I. L'hôtel Hilton de Yaoundé dans la capitale politique du Cameroun, a servi de cadre à cet événement.

Nestlé Cameroun et la SOCAPED), unis pour une formation qualitative en pédiatrie, pour des enfants idéalement nourris, en vue de bonnes performances scolaires. C'est l'objet de la cérémonie d'accueil de la 34 ème promotion des résidents en chirurgie de la FMSB de l'Université de Yaoundé I, mercredi dernier à Yaoundé. Au total, 21 médecins ayant bravé avec succès, le très sélectif concours pour l'entrée en spécialisation de la FMSB de l'Université de Yaoundé I, option pédiatrie. La promotion a pour parrain, le Pr MBASSI AWA. Ce dernier a baptisé la cuvée du nom de "GENIUNE MILESTONES", comme pour demander aux nouveaux résidents, d'être armés de courage pour braver les obstacles les plus difficiles.

Pour le Dr Aurore ESSOMBA la présidente de l'Association des résidents en pédiatrie du Cameroun ( ARPEC) " pour ceux qui entrent en pédiatrie ce jour, les mystères de la pédiatre leur seront dévoilés pendant quatre années, quatre années de labeur, quatre années de camaraderie, quatre années de réjouissances." Et de poursuivre : " qu'il me soit permis d'exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de mes maîtres. Enfin, je suis très reconnaissante à l'endroit de Nestlé Cameroun pour les ressources humaines et matérielles qu'elle met à notre disposition d'année en année, signe de son engagement pour la paix et pour les Etats.".

Nutrition Operations Manager de NESTLÉ Afrique Centrale, Evelyne KAMBOU a réitéré l'engagement du géant de l'agroalimentaire, à œuvrer aux côtés du Cameroun dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, par le renforcement des capacités des professionnels de la santé de l'enfant pour une bonne alimentation de ce dernier, en vue de bons résultats scolaires. Et pour ce faire, NESTLÉ n'appuie pas seulement la formation des pédiatres. Il met aussi à la disposition des enfants, des aliments enrichis en FER : NESTLÉ CERELAC, le lait en poudre NIDO et le cube MAGGI. La carence en fer étant l'une des causes majeures des troubles facteurs de l'échec scolaire des enfants. Aussi les trois exposés qui ont ponctué la cérémonie entre autres, ont-ils porté sur : les troubles facteurs de difficultés scolaires de l'enfant ; nutrition de l'enfant et impact sur la cognition. Le tout, sous la modération du Prof. Séraphin NGUEFACK. NESTLÉ a promis de doter chaque nouveau résident en pédiatrie, d'un tensiomètre pédiatrique.

La cérémonie a connu la présence de plusieurs sommités de la médecine, dont les professeurs TETANYE EKOE, pédiatre de gros calibre, et doyen honoraire de la FMSB de l'Université de Yaoundé I ; Robinson MBU, directeur de l'hôpital gynéco, obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, ainsi que des représentants du ministère camerounais de la Santé publique. Secrétaire général de la SOCAPED, le Prof. David CHELO a conseillé une hygiène de vie rigoureuse aux nouveaux résidents, les préparant aux difficultés, et aux dépenses nécessaires à leurs études, comme "un laptop avec une bonne connexion internet", non sans leur demander de mettre sous l'eteignoir, les fêtes mondaines et familiales durant leurs quatre années de formation. NESTLÉ travaille au bien-être et à la santé de l'enfant, en vue de bons résultats scolaires.

Robert HELIOU, Administrateur Général NESTLÉ Cameroun

" Je me joins à la SOCAPED pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents en pédiatrie et leur adresse mes vœux de plein succès dans leur carrière professionnelle. À travers l'Institution NESTLÉ NUTRITION, nous continuerons à accompagner les nouveaux résidents ainsi que l'ensemble des personnels de la santé en matière de renforcement des capacités sur les questions de nutrition infantile. En tant qu'entreprise du GOOD FOOD, GOOD LIFE, NESTLÉ croit en la force d'une bonne alimentation pour améliorer la qualité de vie de tous aujourd'hui, ainsi que celles des générations futures".