Ce sera un week-end de derbys en LaLiga Santander, avec quatre rencontres entre équipes de la même région lors de cette 26e journée. El Gran Derbi entre le deuxième Sevilla FC et le troisième, le Real Betis, sera le grand choc mais il y aura de nombreux matches intéressants à voir.

Le premier derby aura lieu vendredi soir entre Levante UD et Elche CF, ces deux clubs de la Communauté de Valencia vont se retrouver à l’Estadi Ciutat de València. Elche CF n’a pas gagné là-bas depuis 1993 et tentera donc de décrocher une rare victoire à l’extérieur face aux Granotas qui sont toujours derniers mais s’améliorent.

Samedi débutera avec le déplacement de Valencia CF sur le terrain du RCD Mallorca. L’équipe de José Bordalás n’a pas remporté le moindre match de LaLiga Santander en 2022 et sait que ce sera compliqué au Visit Mallorca Stadium, puisque le RCD Mallorca reste sur trois victoires consécutives à domicile.

Un tour de Madrid sera ensuite au programme avec trois matches prévus dans la capitale. Le premier mettra aux prises Getafe CF et le Deportivo Alavés, une rencontre importante pour la course au maintien. Le Geta reste sur quatre victoires consécutives à domicile et voudra faire la passe de cinq pour laisser l’équipe basque à distance.

Il faudra ensuite aller à Vallecas, où le Rayo Vallecano défiera le Real Madrid. A l’aller, à Santiago Bernabéu, ce fut très serré puisque le Real Madrid n’avait gagné que 2-1. Cela pourrait être encore plus difficile ce week-end pour le leader face à une équipe qui a le troisième meilleur bilan à domicile cette saison en LaLiga Santander. Il est vrai que le Rayo est moins souverain dernièrement à domicile mais les joueurs d’Andoni Iraola seront déterminés à battre le voisin dans une atmosphère sans doute très chaude.

Le dernier match disputé samedi à Madrid sera Atletico Madrid vs RC Celta à l’Estadio Wanda Metropolitano. L’Atleti n’a pas gagné deux rencontres de suite en championnat depuis novembre mais il voudra conjurer ce sort samedi.

Dimanche débutera avec une jolie affiche : Villarreal CF vs RCD Espanyol, l’équipe d’Unai Emery désirant confirmer le bon nul décroché face à la Juventus. Le Sous-Marin Jaune refait surface au bon moment, se rapprochant du top 4 et d’une potentielle qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Puis à 16h15, les amoureux du football du monde entier vont pouvoir profiter du derby entre le Sevilla FC et le Real Betis. C’est toujours un rendez-vous spécial et un match qui offre une des meilleures atmosphères au monde. Mais ce derby sera unique puisqu’il sera le premier de l’histoire avec ces deux équipes classées dans le top trois en LaLiga Santander. Un football de grande qualité et une passion inouïe sont attendus à l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán pour le troisième derby de Séville de la saison.

Deux matches importants pour la course à l’Europe auront lieu dimanche, avec tout d’abord Real Sociedad vs CA Osasuna. La Real voudra repartir de l’avant après la lourde défaite concédée dans le derby basque contre l’Athletic Club. Plus tard, l’Athletic Club voudra confirmer ce succès lors de son déplacement au Camp Nou pour affronter le FC Barcelona. L’équipe de Bilbao a déjà battu celle de Xavi en Copa del Rey cette saison et souhaitera engranger trois points en LaLiga Santander, même si les Basques savent qu’ils n’ont pas battu le Barça en Catalogne depuis 2001.

Le dernier match de cette journée sera forcément un derby, entre les clubs andalous de Granada CF et Cadiz CF. Ce sera un match de la peur ce lundi, puisque Granada CF est juste au-dessus de la zone rouge, à la 17e place, alors que les Piratas sont 18e. Il y aura donc un fort enjeu pour cette rencontre.

Regardez LaLiga Santander en direct ce week-end sur [DIFFUSEUR LOCAL].