Reconnaissance: Guinness Cameroun récompense son personnel méritant

204 médailles d’honneur du travail ont été distribuées aux employés venus des 10 régions du Cameroun

Travail acharné, engagement, résilience et surtout loyauté. Voilà les qualités principales qui ont prévalus aux choix des employés de Guinness Cameroun qui ont reçu des mains du ministre du travail et de la sécurité sociale des médailles d’honneur du travail(106 en argent 75 en vermeil et 22 en or) ce vendredi 25 février 2022.

« c’est une journée mémorable et importante pour l’ensemble du personnel et des récipiendaires du jour » declare Bakam Souop jean jacques le représentant du personnel pour qui Diageo est une entreprise qui se met en droite ligne avec les directives du ministère du travail et de la sécurité sociale en termes de dialogue social et en terme d’amélioration des conditions des travailleurs. Car il est possible aujourd’hui d’aller en congé de paternité pour un mois et être payé comme aller en congé de maternité pour six mois et être payé.

Gregoire Owona, le ministre du travail qui présidait cette cérémonie a tenu à féliciter les efforts faits par Guinness Cameroun dans le sens de l’amélioration des conditions des travailleurs tout en demandant aux représentants des travailleurs plus de responsabilités en ces termes « la mission qui vous est dévolue est à la fois exaltante et délicate soyez donc lés fidèles portes parole dans la transmission des doléances de vos collègues auprès de l’employeur car les représentants du personnel ne sont ni des co-employeurs ni des co-gestionnaire de l’entreprise ».

aux récipiendaires, le ministre a rappelé qu’au delà de l’ancienneté, la médaille d’honneur du travail est souvent le fruit du mérite, du professionnalisme, de l’effort , de la discipline et de l’abnégation au travail . Des qualités qui ont sans doute poussé l’employeur à sélectionner leurs profils pour les rendre éligibles aux médailles d’honneur du travail.

Andrew Ross, Le directeur général de Guinness Cameroun tout en félicitant les récipiendaires du jour n’a pas manqué de rappeler que Guinness Cameroun, c’est 52 ans de présence au Cameroun et de travail acharné dans l’amélioration de la qualité de ses produits pour ses consommateurs camerounais.

« Nos employés sont au cœur de notre entreprise. Nous employons 400 personnes talentueuses de toutes les régions du Cameroun.

Nous sommes une entreprise diversifiée où chacun a la possibilité de développer sa carrière à chaque étape de la vie professionnelle.

Nous nous concentrons sur l'amélioration de la diversité, de l'égalité des sexes, de l'absence de discrimination, etc. dans l'ensemble de l'entreprise, les femmes représentant 50 % de notre conseil d'administration ayant atteint la parité hommes-femmes au cours du dernier exercice.

En tant qu'entreprise mondiale et diversifiée, nous sommes fiers d'offrir vingt-quatre semaines de congé de maternité aux femmes et quatre semaines de congé de paternité aux hommes »