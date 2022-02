CAMEROUN :: Yaoundé : Une dame se ballade nue à l'hôtel Hilton :: CAMEROON

Samedi, 26 février 2022. Scandale à l'hôtel Hilton de Yaoundé. L'hôtel cinq étoiles afflue de hautes personnalités de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale ( Cemac), en vue de la réunion des ministres des Finances de l'organisation supra confere, demain, lundi, 28 février. Plusieurs personnes fortunées passent aussi leur weekend dans cet hôtel très onéreux.

Soudain, une jeune dame qui occupe b l'une des suites de l'hôtel, rompt l'atmosphère très classe et jet set de l'hôtel Hilton de Yaoundé. Elle est descendue avec deux autres femmes qui visiblement, sont ses sœurs ( au vu des traits physiques ), nager à la piscine de l'hôtel situé au rez-de-chaussée, derrière le restaurant Le Safoutier.. Alors que les uns et les autres sont occupés à des échanges courtois sur les affaires, la politique et autres, une jeune dame brise cet équilibre qui s'apparente à une monotonie. Sans coup férir, elle sort de la piscine, prenant le soin de soulever sa robe et traverse le restaurant Le Safoutier, puis le hall de l'hôtel, devant la stupéfaction des autres clients. Comme tétanisés par ce " joyeux" happening, personne ne parvient à réagir. Protocole, sécurité de l'hôtel, personne ne bronche. Chacun cherche explication dans les yeux de son vis-à-vis. Plus curieux encore, la jeune dame est accompagnée de deux autres dames, et celles-ci, sereines, sans aucune gêne, passent avec elle, sans la blâmer. Le spectacle est si inattendu dans ce lieu, le plus huppé de Yaoundé et d'Afrique centrale, que chacun est comme privé de sa faculté de parole et d'indignation.

Une cliente de l'hôtel qu'on dit être des plus réguliers et des plus anciens, visiblement plus déçue par l'immobilisme du protocole et de la sécurité de l'hôtel HILTON de Yaoundé face à ce spectacle qui porte gravement atteinte aux moeurs dans un milieu aussi huppé, se lève enfin, et s'avance vers la protocole et la sécurité de l'hôtel, pour leur demander pourquoi ils ne sont pas intervenus. Pour cette dame à la dignité imposante, c'est plutôt le protocole et la sécurité de l'hôtel qui sont à blâmer. Pour cette dernière, la jeune occupante de la suite de l'hôtel HILTON qui a livré un spectacle de striptease, doit être interpellée et priée de déménager de l'hôtel. "Quelle que soit sa fortune, cette jeune dame n'a pas sa place ici. Comment peut-elle se livrer à un tel acte immoral, lorsque l'hôtel grouille de hautes personnalités étrangères de la Cemac, des ministres de Finances de la sous-région ?', s'interroge la dame. Devant sa colère, un responsable de l'hôtel promet de faire dérouler la séquence de la vidéo de surveillance de l'hôtel, afin d'identifier " la stripteaseuse " qui elle, avec une indifférence totale, et ignorant le monde autour d'elle, a traversé, restaurant, hall et autres, avant de s'engouffrer dans l'ascenseur pour regagner sa suite.

