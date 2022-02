CAMEROUN :: Bangoulap : la Fondation Jean-Félicien Gacha a 20 ans :: CAMEROON

En prélude à l’apothéose de la célébration de ses 20 ans, l’Ong a tenu son assemblée générale, les 24 et 25 février dernier sur son site à Bangoulap, dans l’arrondissement de Bangangté, département du Ndé, région de l’Ouest du Cameroun.

Des pensionnaires prennent d’assaut l’esplanade du Centre des cultures Jean Louis Dumas. Il est 13 heures ce 25 février. En petits groupes, des concertations commencées dans l’auditorium du centre continuent. Le temps de la photo de famille, la joie du devoir accompli se lit sur les visages. Les chefs d’ateliers et leurs collaborateurs se faufilent pour immortaliser le moment tout en étant près du couple Dumas, de l’architecte par ailleurs concepteur du plan de l’hôtel Zingana de Bafoussam, le Français Masson, du vice-président de la fondation, Dominique Manga et d’autres hauts cadres de l’organisation.

La séance photo vient juste après l’épreuve de la conférence de presse qui a constitué l’une des importantes articulations de la rencontre. Le panel est constitué du secrétaire général de l’Ong, Yves Foalem ; du responsable administratif et financier, Jules Mde M. ; de l’assistante administrative et comptable, Elodie Tchouakui K. ; de la chargée de la coopération, Soemy Ayoung, du directeur culturel, Danilo

Lovosi ; du responsable de l’équipe culturelle, William Kuihane entre autres. Tous les aspects de développement de la fondation sont soulevés. Les questions de journalistes rattachés à différents organes et les réponses, sans faux-fuyants, des membres de l’Ong ont permis de mieux comprendre les missions, les objectifs et surtout la mise en perspective de l’institution. Comme le recommande la tradition des assemblées générales, il s’agissait aussi et surtout de faire le point des activités menées courant l’exercice 2021. A ce niveau, chaque atelier a décliné le contenu des tâches réalisées.

D’une manière générale, l’Ong a rétrocédé l’école maternelle de Madoum (Bangoulap), à l’Etat du Cameroun. C’est dans le cadre de son programme « Education pour tous ». Ce qui porte à cinq le nombre d’écoles construites sur fonds propres par l’Ong. L’on note des écoles de Bahouoc, Bazou et de Madoum dans le département du Ndé ; de Maka et de Manoré dans le département du Noun. Le soutien scolaire s’est manifesté par l’octroi des bourses académiques à 5 jeunes indigentes. Au cours de l’année 2021, l’Ong renseigne avoir ouvert une maison de la culture à Paris, dans laquelle les produits réalisés à Bangoulap sont valorisés ; la formation professionnelle a continué ; les espaces de jeux ont été renforcés, la recherche en médecine traditionnelle s’est poursuivie. La visite des différents ateliers a marqué la fin de la 20e assemblée générale. La main tendue étant d’adhérer à l’organisation pour financer leurs

actions, faire un don de matériels ou promouvoir les actions qu’elle a déjà menées envers les populations dans le besoin.