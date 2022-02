Le Cameroun reçoit une dotation de 116 millions de dollars du FMI :: CAMEROON

L'Etat du Cameroun a reçu une dotation de 116 millions de dollars du conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) au titre de la facilité et du mécanisme élargies de crédit, selon un communiqué du ministère des Finances jeudi.

Les accords triennaux y relatifs, approuvés en fin juillet 2021, s'articulent autour de l'atténuation des conséquences sanitaires, économiques et sociales de la COVID-19 tout en assurant la viabilité intérieure et extérieure, du renforcement de la bonne gouvernance et de la transparence dans le cadre de la lutte contre la corruption, de l'accélération des réformes budgétaires structurelles visant les administrations fiscales et douanières, du soutien à la gestion de la dette et la réduction des facteurs de vulnérabilité liés de la dette, de la mise en œuvre des réformes structurelles pour l'accélération de la diversification économique.

Analysant les perspectives, le FMI note une résilience de l'économie camerounaise, la croissance économique ayant atteint 0,5% en 2020 et 3,5% en 2021 avec une inflation modérée.

Lesdites perspectives, quoique positives, charrient néanmoins de grandes incertitudes avec des risques d'une nouvelle vague d'infections à la COVID-19, de nouveaux variants, des éruptions locales incontrôlées, un rythme de vaccination plus lent, une forte augmentation des primes de risque mondiales à la suite d'un resserrement de la politique monétaire dans les économies avancées, une baisse des prix internationaux du pétrole, une nouvelle augmentation de l'inflation importée ainsi qu'une intensification des tensions et des conflits sociopolitiques.