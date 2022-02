CAMEROUN :: Logpom, Douala : le concubin de la veuve expulsé nu :: CAMEROON

L’aîné de la dame ne supportait plus de le voir prendre ses aises dans la maison de son feu père.

Cosmas E., 59 ans, a une liaison depuis environ un an avec Marie-Victorine, veuve de 65 ans, habitant le quartier Logpom, non loin de l’hôpital des Sœurs (arrondissement de Douala V). La relation est vue d’un mauvais œil par le fils aîné de la veuve, Dominique, 32 ans, installé au quartier Deido (Douala Ier). Surtout après que le jeune homme a appris que le sieur Cosmas passait des nuits au domicile familial de Logpom et probablement sur le lit de ses parents. Il y a deux semaines, Dominique est allé voir sa mère et lui a demandé, sans ambages, d’arrêter de recevoir son concubin à la maison. Et d’aller s’amuser ailleurs, si elle s’en sentait encore la force. Apparemment, elle ne l’a pas écouté.

Ce mercredi 23 février, jour anniversaire de Cosmas, le fils aîné débarque au domicile familial sans prévenir et tombe sur lui. L’intéressé vient de manger et prend ses aises. Dominique pique une colère, exacerbée par le fait que Cosmas porte autour des reins un pagne de haute facture ayant appartenu à son défunt père, et aux pieds, des babouches en cuir du même propriétaire décédé. Babouches dont sa mère avait refusé qu'il hérite, soit dit en passant.

Le sang de Dominique ne fait donc qu'un tour, et il se rue sur Cosmas, qu'il roue de coups avant de lui arracher le pagne, de le déchausser, et de le jeter hors de la clôture. Le quinquagénaire, blessé au front et à une jambe, s'est retrouvé nu comme un ver à la vue de tous. Heureusement pour lui, parmi ces témoins, certains le reconnaitront. Les siens finissent par être alertés, et l'emmènent à l'hôpital…. Il y a des anniversaires inoubliables.