CAMEROUN :: Morts d’Olembe - Me Fabien Kengne : Les familles peuvent poursuivre la Fécafoot, la Caf et l’Etat :: CAMEROON

Après la bousculade du 24 janvier dernier à Olembe, l'Etat a remis les corps aux familles pour inhumation, sans aucune mesure d'accompagnement, ne serait-ce que pour l'organisation des obsèques. Quand il y a un sinistre comme celui-là, les familles ne sont-elles pas fondées d'exiger une indemnisation ?

Les familles sont valablement fondées à demander réparation aux différents intervenants dans l'organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) notamment l'État et la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), ainsi que la Caf qui a donné quitus à travers son accord cadre. Sur le fondement de la loi, les familles peuvent poursuivre la Fecafoot, la Confédération africaine de football (Caf) et l'État du Cameroun. Ces trois entités sont entièrement responsables, parce que organisatrices de la compétition.

Quelles sont les démarches à entreprendre ?

Les démarches peuvent être autant administratives que Judiciaires. Au niveau judiciaire les familles peuvent saisir tant le juge administratif que le juge judiciaire en indemnisation des victimes

Le gouvernement endosse-t-il seul la responsabilité de ce sinistre, bien que ce soit la Caf le véritable organisateur de la Can?

Le gouvernement n'est pas le seul responsable comme je l'ai dit plus haut. Tant la Fecafoot que la Caf sont les organisateurs et principaux bénéficiaires. Ce sont ces derniers qui fixent d'ailleurs les règles du jeu.

N'est-ce pas finalement un mauvais message que les autorités camerounaises envoient en laissant les familles gérer toutes seules leurs morts?

Le gouvernement se fiche bien de la perception que l'on peut avoir de son image. Nous n'en sommes pas au premier sinistre. Notre gouvernement n'a pas la culture de la réparation de ses fautes ou de ses erreurs, tout simplement du fait de sa ressource humaine qui ne recherche que ses intérêts personnels et non l'intérêt général, encore moins l'intérêt des victimes

Comment doivent-elles procéder pour poursuivre la Caf ?

Je pense qu'il y a des instances devant lesquelles les victimes peuvent se pourvoir. Je ne voudrais pas en dire plus sur ce sujet.