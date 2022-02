CAMEROUN :: Ex-communauté urbaine de Douala : L´ex-délégué F. Ntone interdit de sortie du territoire :: CAMEROON

La mesure concerne également des responsables de société SMID dont le Dg, relative à une affaire de dénonciation de détournement de deniers publics suivant le message radio porté du Sed du 20 janvier 2022.

Interdiction de sortie du territoire national, contre l'ex délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Fritz Ntone Ntone, de l ́ex-Dg de la Société métropolitaine Investissement Douala (SMID ), Nkounda Epse Komnang Julienne, du Dg de la Société aménagement Douala (SAD) Mandfred Mbassa Ndjembele et l ́entrepreneur Pout Ralh Bepi. « Interpeller susnommés et aviser d´urgence division enquêtes corps spécialisés officiers police judiciaire TCS », peut-on lire sur la note.

Suivant correspondance N°000104/TCS /PG/CSOP du 20 janvier 2022, relative à une affaire de dénonciation de détournement de deniers publics à la Communauté urbaine de Douala. Ceci est contenu dans le message radio porté signé de l ́autorité habilitée, le Secrétaire d ́Etat en charge de la Gendarmerie, Galax Etoga, dont les destinataires sont les commandants de légions de gendarmerie, au Général de brigade directeur de la coordination centrale de la gendarmerie nationale et DES/GN. « Prendre toutes les mesures appropriées en vue interdiction jusqu'à nouvel ordre sortie du territoire national ».

Le 19 mai 2021, une plainte avait été déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance du Wouri à Douala, par le conseil de François Maurice Njoh, expert- comptable et administrateur provisoire de la SMID , désigné le 12 février par le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. Contre Fritz Ntone Ntone, ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Emmanuel Neossi, promoteur de Neo-Industrie, Julienne Komnang, ex-directrice générale de la Société métropolitaine d’investissement de Douala (SMID ), destinée à lever les fonds pour réaliser des projets d’infrastructures dans la ville de Douala, et EDC-Investment Corporation-Ecobank.c&

Accusés de détournement présumé d’un milliard 528 millions de Fcfa, entraves au fonctionnement du marché financier, non déclaration du conflit d’intérêts. Une plainte a été déposée suite à un pré rapport de la mission d’inspection générale de la Commission de surveillance du marché financier d’Afrique centrale (COSUMAF). Le document a relevé un faisceau d’éléments contraires à l’orthodoxie managériale prévue par le législateur communautaire Ohada en matière de droit de société commerciale et de groupement d’intérêts économiques. De plus, il aurait aussi des violations de la loi pénale.