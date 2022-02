CAMEROUN :: Le vrai problème de notre jeunesse, c’est le luxe ! :: CAMEROON

Nous sommes encore dans le mois de la jeunesse, alors j’ai voulu pointer du doigt un comportement qui entrave sérieusement la moralité de nos jeunes compatriotes : il s’agit du goût du luxe…

Le problème de notre jeunesse, c’est la mode

Les jeunes enfants d’aujourd’hui suivent déjà la mode comme s’ils étaient des mannequins professionnels, ou alors des égéries de grandes marques. Parce que j’ai déjà vu des adolescentes camerounaises qui s’habillent en Prada, et les moins ambitieuses veulent se vêtir en Versace, en Hugo Boss, en Calvin Klein ou encore en Yves Saint-Laurent…

La mode au Cameroun, c’est l’affaire de la jeunesse ! Nos petits étudiants ou bien nos terminaliennes ne badinent pas avec le style vestimentaire, et encore moins avec l’agencement et le mix des couleurs. Les jeunes filles essaient de suivre toutes les tendances sans se préoccuper de leur budget alimentaire, et c’est pour ça qu’elles sont toujours prêtes à flirter avec des individus qu’elles n’aiment même pas ! La marque est devenue un identifiant de grandeur, tout comme les parfums de luxe, les mèches brésiliennes et les bracelets en or. D’ailleurs notre jeunesse est davantage préoccupée par la « griffe » que par les résultats de ses examens scolaires…

Le vrai problème, ce sont les gadgets électroniques

Toutes les étudiantes que je côtoie utilisent déjà un iPhone dernière génération ! Ne me demandez pas comment est-ce qu’elles les ont acquis, parce que moi-même je ne saurais aucunement vous répondre.

Les jeunes Camerounais comme Pierre La Paix Ndamè n’ont plus besoin d’un téléphone, ils ont besoin d’un grand téléphone ! Ils veulent la marque Samsung ou Apple. À la limite, ils se fichent pas mal des caractéristiques techniques de l’appareil. Car ce qui compte, c’est de posséder un smartphone dont le logo sera reconnaissable à distance, et qui surtout leur permettra de réaliser des autoportraits avec une véritable profondeur de champ…

Les gadgets électroniques ne sont pas une mauvaise chose en soi. Mais lorsque c’est uniquement pour écouter de la musique ou bien pour joueur aux jeux vidéo, eh bien ça pose un léger problème. Lorsqu’on veut se faire voir avec une oreillette qu’on n’utilise même pas trente secondes par jour, cela pose également problème. Lorsqu’il nous faut absolument un écran TV hyper slim, une montre connectée, des lunettes Bluetooth, des baladeurs à la Oyongo Bitolo ou encore des écouteurs Beat by Dre, il ne faut pas perdre de vue que le premier objectif d’un adolescent, c’est d’abord et avant tout de parfaire son éducation.

L’autre problème c’est la convoitise et les statuts

Les statuts WhatsApp vont causer de sérieux problèmes de santé mentale au sein de notre population jeune. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c’est là-bas que nos cadets copient les mauvais modèles à suivre et qu’ils s’alignent béatement sur des tendances qui n’ont ni aucun sens, ni aucune utilité.

Je déplore déjà le fait que nos jeunes passent 95 % de leur temps à observer les statuts WhatsApp de leurs contacts. Parfois c’est pour les espionner, parfois c’est pour les imiter, parfois c’est pour les admirer et parfois aussi c’est pour les détester… Dans tous les cas, il faudra dire à ces « observateurs » que ce qu’ils regardent sur les statuts WhatsApp, eh bien ça n’a rien à voir avec la vraie vie de ces gens-là !

Il faut savoir que sur les stories, les gens ne postent que ce qui les valorise. Les gens déterrent même souvent de vieilles photos qu’ils ont bien pris la peine de bien retoucher, pour les remettre au goût du jour. Les gens vous font accroire qu’ils sont très heureux et qu’ils vivent continuellement la grande vie, et pourtant ils sont cent fois plus malheureux que vous-mêmes ! Les gens profitent de la moindre opportunité pour se filmer dans les appartements meublés, dans les piscines, dans des voitures qui ne leur appartiennent pas ou encore de grands restaurants, pour vous faire penser qu’il s’agit là de leur réalité quotidienne. Et lorsque je parle de santé mentale qui va devenir un problème de santé publique, c’est parce qu’il y a beaucoup de jeunes qui regardent les statuts de leurs camarades avec beaucoup d’envie, et qui sont déjà prêts à tout faire afin de pouvoir eux aussi publier le même type de contenu…

Le problème le plus grave, c’est l’argent facile

On en vient donc à ces jeunes qui cherchent à amasser de l’argent facilement, peu importent les moyens utilisés. On se retrouve donc devant le phénomène du portefeuille magique. On a des enfants de riches qui revendent des objets précieux, qui liquident le terrain familial et qui vident le coffre-fort de leurs parents. On a une jeunesse qui s’est complètement déversée dans les paris en ligne et dans les jeux de hasard. On a aussi des adolescents qui candidatent expressément pour devenir acteurs de films pornographiques ! On a aujourd’hui de jeunes gens qui s’engagent dans les groupes de cambrioleurs et de braqueurs, uniquement parce qu’ils veulent de l’argent pour pouvoir s’acheter immédiatement une bonne bouteille de whisky…

J’ai entendu de jeunes voisins l’autre jour qui discutaient de la meilleure stratégie pour devenir un bon scammer. Le plus jeune devait avoir treize ans, et le plus âgé environ dix-neuf ans. Ils réfléchissaient sur le piratage de comptes, sur l’escroquerie dans les groupes WhatsApp, sur le nombre de puces qu’il faudrait avoir pour cela, sur les heures de travail que cela nécessiterait, et sur plein d’autres détails. J’étais, comment dire ça… stupéfait !

On est dans une société où beaucoup de parents ont lâché prise sur l’éducation de leur progéniture, et où les effets pervers se feront bientôt ressentir au sein même de la population adulte. Mais en attendant, ce sont tous les jeunes du Cameroun qui cherchent rapidement à devenir milliardaires par tous les moyens.

Le véritable problème de la jeunesse camerounaise, c’est le luxe !

Donc nous sommes encore dans le mois de la jeunesse, alors je voulais pointer du doigt un comportement qui entrave sérieusement la moralité de mes jeunes compatriotes : il s’agit du goût pour la luxure…

Le vrai problème de notre jeunesse, c’est le paraître ! Les jeunes sont prêts à tout pour vous présenter une image mirobolante d’eux-mêmes, et pourtant dans leur vraie vie ce qu’ils vivent c’est totalement le calvaire. Le vrai problème de notre adolescence, c’est la puberté ! Les jeunes d’ici découvrent la sexualité à un âge très précoce, et généralement à vingt-et-un ans toutes les femmes ont déjà un enfant !

Le véritable problème de notre société en général, c’est le luxe ! Parce que nous aimons le bling-bling, nous aimons tout ce qui brille et nous sommes prêts à tout pour nous exposer devant la lumière.

Puisque lorsque j’observe notre jeunesse, elle a une fascination exagérée pour la mode. Elle a un goût très prononcé pour les gadgets électroniques et pour les grandes marques, d’ailleurs elle s’en inspire à travers les statuts WhatsApp des gens qui veulent nous impressionner. Et puisqu’elle est téléguidée par de très-très mauvaises influenceuses, elle s’est donc lancée à la recherche de l’argent facile.

Parce que le véritable problème de notre jeunesse hein, c’est d’abord la facilité !