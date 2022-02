CAMEROUN :: Il tue son cousin à l’aide d’un tournevis :: CAMEROON

Un détenu de 17 ans, est accusé avec son père d’avoir ôté la vie au fils de sa tante au cours d’une bagarre. Tandis que le gamin plaide coupable, son père nie les faits. Pour la manifestation de la vérité, le juge a demandé à chacun des accusés de donner sa version des faits.

«Sa petite sœur adoptive, qui est ma cousine, et moi avions l’habitude de nous embrasser pendant notre enfance. Son grand frère n’était pas d’accord cette situation qu’il ne cessait de me reprocher en me promettant la mort». Cette déclaration est de M. Minfeugue Don Stéphane, un jeune homme âgé de 17 ans qui médite sur son sort à la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui en compagnie de son père M. Douga Thierry Raymond. Ils sont poursuivis pour meurtre en coaction le Tribunal de grande instance du Mfoundi. Il est reproché à Don Stéphane Minfeugue d’avoir ôté la vie à son cousin à l’aide d’un tournis. Le drame est survenu au cours d’une bagarre entre les deux gamins et pendant laquelle M. Douga aurait aidé son fils à poignarder le disparu.

Mme Enomo Suzanne, la mère de la victime, sœur aînée de Thierry Raymond Douga, était inconsolable dans la salle d’audience. De son exposé corroboré par le ministère public, il ressort que les faits au centre du procès remontent dans la nuit du 27 septembre 2020 au quartier Obobogo à Yaoundé. Une altercation avait opposé feu Loïc Mayang à Don Stéphane Minfeugeu. Le défunt aurait reproché à son cousin de vouloir violer sa sœur adoptive. Pendant la bagarre qui opposa les deux jeunes gens, Loïc Mayang avait été grièvement blessé avec un tournevis par Don Stéphane Minfeugue. Transporté d’urgence à l’hôpital, il rendra l’âme.

Le certificat de genre de mort décerné à la suite de ce drame faisait état d’un arrêt cardio-respiratoire consécutif à une plaie thoraxo-abdominale. A l’enquête préliminaire, le jeune Minfeugeu avait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a réitéré ses aveux devant la barre en précisant qu’il n’avait pas l’intention d’ôter la vie à la victime. «C’était juste pour piquer et le blesser. Je ne savais pas qu’il allait mourir. Je n’avais pas l’intention de le tuer», a-t-il clamé.

M. Douga, le père de Minfeugeu, quant à lui, reviendra aussi sur le récit de son fils, mais en mettant un accent particulier sur son rôle dans cette affaire. «Arrivé à la maison de leur grand-mère, Loïc avait refusé de s’assoir. Je l’ai invité d’un geste à s’assoir en arrêtant le T-shirt jaune qu’il portait. Il a enlevé l’habit et me l’abandonné avant de prendre fuite». Quelques minutes plus tard, un bruit nous a alerté d’un incident.

En sortant je les ai trouvés au sol. C’est pendant qu’il voulait les séparer, qu’il s’était rendu compte que Loïc était blessé. C’est par le tournevis que tenait son fils Minfeugeu. «Le blessé bavait quand je le conduisait à l’hôpital», a conclu M. Douga. L’affaire revient le 28 février 2022 pour les réquisitions et plaidoiries des avocats.