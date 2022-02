CAMEROUN :: Marcel Tchangue, président,Mouvement de Février 2008:«Nous commémorons les martyrs de la démocratie» :: CAMEROON

Promoteur du Mouvement de février 2008, organisateur ce samedi, 26 février, à Paris, avec la Plateforme Républicaine pour la paix et la réconciliation en Afrique, d’une rencontre sur les voies et moyens d’un retour de la paix sur tout le triangle national, il évoque la mémoire des victimes d’il y a 14 ans et des objectifs du forum.

Vous êtes le président du Mouvement de février 2008, membre de la plateforme Républicaine qui organise avec un collectif des organisations de la société civile africaine, une rencontre le 26 février 2022 à Paris. Quel est le but de cette rencontre ?

Le but de cette rencontre est de réunir les fils et filles de notre pays, et de réfléchir à la meilleure maniè- re de faire revivre la démocratie et de placer la république et le citoyen camerounais au centre de l’action publique. D’où l’évolution dans la dénomination du mouvement qui devient plate-forme républicaine. Regrouper les forces vives actives de la nation autour d'une table afin de contribuer au retour de la paix sur le triangle national. Il sera aussi question au sortir de cette ren- contre d'adopter d’un commun accord avec toutes les personnalités de la société civile et politique camerounaise présentes, des recom- mandations ou un plaidoyer pour bâtir, d’urgence, une paix durable au Cameroun.

En 2008, les 25, 26, 27 et 28 février, des dizaines de camerounais sont morts lors de la double contestation sociale et politique contre le projet de modification constitutionnelle. Comment expliquer que justice ne soit toujours pas rendue ?

En Février 2008, des jeunes ont été tué en toute impunité par forces de sécurité camerounaises pour avoir eu le courage de descendre dans la rue et de réclamer leurs droits les plus élémentaires...Il y a eu des centaines de morts, des com- merçants qui ont vu leurs marchan- dises volées, des maisons qui ont été détruites, des biens divers sac- cagés...sans oublier des prisonniers de ces émeutes.C’est triste pour ceux et celles que nous considérons comme des martyrs de la démocra- tie. Depuis lors, nous avons, dans le cadre du Mouvement de Février 2008, interpellé les autorités et les acteurs politiques camerounais pour mettre fin à l’impunité dont jouis- sent les auteurs de violations graves des Droits de l’Homme, nous leur avons également rappelé le sort des parents des victimes et des rescapés des émeutes de 2008 qui attendent toujours d’être dédommagés. Justice n'a toujours pas été rendue aux familles des victimes. Cette situation est simplement la conséquence d’une défaillance de l’État de droit et d’un recul considérable du pouvoir du peuple. L’État du Cameroun n’a jamais voulu se confronter à ses responsabilités et encore moins à son histoire. Notre mouvement fait un plaidoyer poli- tique permanent pour que ces vic- times pour la démocratie soient res- taurées dans leurs droits et dans leurs mémoires.Mis sous pression par l’Onu depuis 2013, un groupe de travail interministériel a effectué plusieurs missions en 2015, a ren- contré tout le monde sauf les vic- times de ces émeutes. Le gouverne- ment camerounais a roulé les vic- times. Nous avons un devoir de mémoire pour les martyrs de la démocratie au Cameroun.

En quoi cette rencontre du 26 février, à Paris, peut-elle contribuer à ramener la paix au Cameroun ?

Cette rencontre du 26 février 2022, à Paris, contribue au Dialogue dont nous avons tant besoin au Cameroun. Aujourd’hui, pour résoudre les différentes crises poli- tiques et sécuritaires que nous vivons, nous avons besoin de nous parler, de nous écouter, et de reconnaitre chacun nos erreurs afin, de redéfinir un nouveau code social. À l’issue de cette rencontre de Paris avec toutela diaspora camerounaise et une partie de la diaspora Africaine, sans oublier la société civile locale, qui fera le déplacement, nous publierons les résolu- tions de la rencontre et les pistes de solutionpour l’émergence d’un nou- veau Cameroun, dont la paix sociale sera la pierre angulaire.