CAMEROUN :: Tragédie du stade d'Olembé : Paul Biya accorde 84,7 millions aux familles des morts :: CAMEROON

Le président de la République, Paul BIYA, nous apprend un communiqué radio- presse du gouverneur de la région du Centre, NASERI PAUL BEA, ordonne le décaissement de la somme de 84,7 millions francs CFA, au titre d'assistance aux familles des victimes de la bousculade du stade d'Olembé à Yaoundé. La bousculade meurtrière qui a officiellement fait huit morts, a eu lieu le 25 janvier 2022, à quelques minutes du coup d'envoi des huitièmes de finales de la Coupe d'Afrique des Nations ( CAN ) de football entre le Cameroun et les Îles Comoriennes.

Aussi le chef de l'État, en guise de compassion aux familles des victimes, a-t-il décidé de mettre à leur disposition, l'argent qui leur permette de pourvoir aux dépenses funéraires Le communiqué du gouverneur de la région du Centre, invite les familles des ayants-droit, à se présenter dans ses services à Yaoundé, ce vendredi, 25 février, et lundi, 28 février 2022, munies des pièces justificatives.

Rappelons que la bousculade avait fait plus de victimes parmi la population scolarisée. Un élève de Première C, avec son neveu (un tout petit écolier) ; un élève de classe de 3 ème, une étudiante en doctorat de l'Université de Yaoundé I, une professeure des lycées et collèges, et un magistrat entre autres.