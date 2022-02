CAMEROUN :: Energies renouvelables : des acteurs du secteur récompensés :: CAMEROON

L’association camerounaise pour les énergies renouvelables (Acer) a organisé une cérémonie des Awards, le 23 février dernier à Yaoundé, à l’effet de mettre les acteurs qui se démarquent dans le domaine sous le feu des projecteurs.

Il est 22h, le 23 février dernier à l’hôtel Djeuga Palace de Yaoundé. La joie se lit sur le visage des participants de la cérémonie des Awards des acteurs du secteur des énergies renouvelables au Cameroun. C’est dans le cadre de la deuxième édition du Salon international sur les énergies renouvelables et à l’occasion de Promote 2022.

Des heureux gagnants sont approchés par la presse nationale et internationale. Il est question de recueillir l’impression des lauréats après la distinction à eux remise par l’Acer. Sur la photo de famille immortalisant l’événement, les lauréats cherchent chacun la meilleure position pour présenter son diplôme. L’on note la présence du président de l’Acer, Gérard Ntchouabia ; du directeur des énergies renouvelables et la maitrise de l’énergie au ministère de l’Eau et de l’Energie (Minee), Valery Nkue par ailleurs président du jury ; du directeur de l’Iut -bois de Mbalmayo et des partenaires de l’Acer venus du Danemark, de la France, de l’Allemagne. Le présentateur Eric Christian Nya tient les participants en haleine. Pendant près de deux heures, ils ne se sont pas ennuyés. Le défilé de mode et les prestations musicales ont constitué des intermèdes.

Les lauriers

Le diplôme d’honneur est revenu au ministre de l’Eau et de l’Energie, Gaston Eloundou Essomba. Le trophée du jury est remis à six personnalités.

Il s’agit de Valery Nkue, du secrétaire général du syndicat des énergies renouvelables de France (Ser), Cyril Carabot ; de la présidente de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung -bureau Cameroun et Afrique centrale, Nina Netzer, du Pr Benoit Ndzana, du président de Ser, Jean Louis Bal et du président de l’Agence de la transition écologique – Ademe France, Armand Leroy.

Au-delà de ces distinctions, les acteurs du terrain ont été classés dans 12 catégories. Le trophée de meilleure école de formation professionnelle en énergies renouvelables est revenu au centre de formation polytechnique de Temako ; Constant Bernard a remporté le trophée du top manager dans la catégorie masculine, de même que Mahi a eu le trophée de meilleure installation solaire ; le trophée de la meilleure Pme en E R, dans la catégorie mini réseau Pv est revenu à Solkamtech ; Irène Yanpelda a eu le prix de top manager de la catégorie féminine, Canopy Cameroun est rentré avec le trophée de meilleure Pme en ER, catégorie kits solaire autonome ; Upowa dans la catégorie solar home systel ; Ied invest Cameroun a glané le trophée de meilleure Pme dans la catégorie petite hydroélectricité ; Ingenium remporte la meilleure Pme en ER dans la catégorie pompage solaire Tv ; Christine Kofa remporte le trophée de meilleur installateur solaire dans la catégorie féminine ; pour sa deuxième édition, le Salon international sur les énergies renouvelables se tiendra au Cameroun, au Palais des Congrès de Yaoundé, du 19 au 27 février 2022, dans le cadre de PROMOTE 2022. Il aura pour thème « Les énergies renouvelables au cœur de la transition énergétique au Cameroun ».