OPÉRATION CRAIE MORTE: DES FEMMES ET PERSONNALITÉS PUBLIQUES SOUTIENNENT LE MOUVEMENT OTS

La grève des enseignants du secondaire se poursuit et les soutiens se multiplient.

Débutées lundi dernier par le mouvement « on a trop supporté » avec pour opération « craie morte », les revendications des enseignants captivent de plus en plus les attentions. Plusieurs femmes, artistes, actrices et comédiennes sont entrées dans la danse pour porter les réclamations de ces dispensateurs du savoir.

Pour l’artiste Kareyce Fotso, le gouvernement doit mettre fin à la précarité dans laquelle croupissent les enseignants

« Les enseignants ouvrent les portes du savoir qui affranchissent nos esprits . Ils ne peuvent pas nous donner une telle liberté et nous enfermons la leur dans la précarité »

« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer ce monde »

S’appuyant sur une pensée de l’ancien président sud-africain, Nelson Mandela, Mani Bella martèle que

« Les enseignants sont comme des bergers qui dirigent nos enfants vers la connaissance et vers la possibilité d’un avenir meilleur et confortable ».

C’est ainsi qu’elle invite au respect de ce métier noble.

« Nous devons avoir du respect pour eux et nous devons permettre à ces valeureuses personnes de vivre dignement afin de mieux transmettre leurs connaissances à nos enfants. Respectez les enseignants…Rendez leur leurs dignités svp! Nos enfants doivent aller à l’école ».

L’actrice Emy Dany Bassong sous sa casquette de parent invite le gouvernement à ne plus clochardiser ces personnes qui dispensent le savoir.

« Certes, ils ne peuvent être payés à la #hauteur du travail qu’ils abattent tout au long de l’année, mais ils DOIVENT RECEVOIR CE QUI LEUR REVIENT DE DROIT. NOS ENSEIGNANTS méritent le respect et la considération. NOS ENSEIGNANTS ne sont pas des mendiants . NOS ENSEIGNANTS sont aussi les enfants, parents, frères, des gens. NOS ENSEIGNANTS ont des familles à nourrir. NOS ENSEIGNANTS partagent leurs savoirs à nos enfants . DONNEZ-LEUR CE QU’ILS MÉRITENT ».

« On devient inaudible à force de vouloir trop parler ».

C’est ce que pense la comédienne Marcelle Kuetche. Pour elle, respecter l’enseignant et lui donner ce qui lui revient de droit est un devoir.

« Chacun de nous a reçu un enseignement venant du personnel éducatif ; alors nous devons beaucoup à ces enseignants qui ont sacrifié leur temps, énergie, argent… afin de nous transmettre leur savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir-faire-faire ».

Elle en a profité pour tirer un coup de chapeau aux seigneurs de la craie.

« Nous ne pouvons que vous dire, chers enseignants un MERCI à haute et intelligible voix. Sachez que nous vous serons toujours reconnaissants pour tout et c’est grâce à votre éducation que nous sommes pour la plupart ce que nous sommes aujourd’hui ».

La comédienne Ameli Bengono va dans le même sens pour dire merci aux enseignants.

« Le changement commence par l’acquisition du savoir. Courage à vous chers enseignants( es) pour cette lourde tâche qui est la vôtre. On fera de vous nos précieux. Merci pour cette endurance et la patience … ».

Les soutiens se multiplient. En dehors de ces femmes plusieurs autres personnalités portent les revendications des enseignants qui ne demandent que de meilleures conditions de vie dans l’exercice de leur fonction.