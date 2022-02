CAMEROUN :: Le groupe L'Anecdote dément l'information sur l'évacuation sanitaire d'Amougou Belinga :: CAMEROON

Depuis la soirée d'hier, une évacuation sanitaire de l'homme d'affaires milliardaire Jean Pierre AMOUGOU BELINGA, PDG du Groupe L'Anecdote, est annoncée sur les réseaux sociaux. Pour la plupart de ces posts sur le chef supérieur des Mvog- Belinga, elle serait liée à une éventuelle arrestation du magnat des médias, relativement à une accusation d'"enrichissement illicite".

Aussi pour ces internautes, Jean Pierre AMOUGOU BELINGA aurait-il fait une grave crise le conduisant à une évacuation sanitaire dans l'un des hôpitaux huppés de Yaoundé.

Avec cette rumeur qui gagne de plus en plus du terrain, le chef de la division de la Communication du consortium média du PDG du Groupe L'Anecdote, Inès Arielle ZAMO BELINGA, a fait une sortie pour clarifier. "Certaines sources peu crédibles à travers la toile, annoncent une pseudo évacuation sanitaire de Monsieur Amougou BELINGA Jean Pierre, Président du Groupe l’Anecdote.

Tout en rassurant l’opinion publique nationale et internationale de la superbe forme de l’opérateur économique, nous démentons cette donnée erronée qui vise à créer le doute sur l’agenda du Président du Groupe", écrit-elle. Et de poursuivre que "nous invitons en outre les citoyens camerounais à l’usage responsable des réseaux sociaux. En appelant chacun à plus de vigilance. Nous vous remercions pour toutes vos marques d’attention et votre soutien. "