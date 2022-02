AFRIQUE :: Opinion: Ouattara le véritable danger de la région ouest africaine

Il y a moins de 24h qu'une soi-disant coalition de 08 partis politiques opposés aux autorités Maliennes ont annoncé depuis Abidjan la formation d'un gouvernement civil de transition le 27 février 2022. L'objectif étant d'organiser des élections dans un délai de 06 mois.

Que cache cette annonce ?

En réalité bien que cette annonce ait été critiquée par l'ensemble de la communauté panafricaine, il faut remarquer qu'elle intervient dans un contexte bien précis, dans un pays dont on connaît les positions du gouvernement mais mieux encore elle révèle au grand jour les intentions inavouées de la France et de ses alliés pour le Mali.

Contexte

On connaît tous aujourd'hui toutes les manœuvres entreprises par la France et ses alliés pour se maintenir au Mali ou pour nuire, dénigrer ou empêcher les autorités Maliennes à ramener la paix et la sécurité au Mali. Un bras de fer s'en est suivi qui s'est soldé par le rapatriement de l'ambassadeur de France au Mali en plus du retrait de la force Barkhane. Ce qui n'a pas plu à l'ancienne Puissance coloniale qui a juré de se venger d'un tel affront.

Pourquoi la Côte d'Ivoire ?



Connu pour sa francophilie, le président ivoirien a toujours été un soutien indéfectible de la politique étrangère française en Afrique ( Françafrique) d'ailleurs ce sont eux qui l'ont installé au pouvoir en côte d'ivoire. À l'heure où les peuples d'Afrique de l'ouest s'insurge contre la présence des bases militaires étrangères sur leur sol en l'occurrence la force française, Voilà le président ivoirien qui en sourdine et au mépris de la volonté du peuple ivoirien est entrain de faciliter l'arrivée D'AFRICOM ( le commandement des forces armées Américaines pour l'Afrique) sur son sol. Allez savoir le « Deal » qu'il y a derrière ça.

Quelles sont les intentions inavouées de la France derrière une telle sortie ?

Derrière cette annonce faite à Abidjan, la France en réalité donne déjà la prochaine stratégie en cours pour non seulement punir le peuple Malien de s'être affranchi, mais également chasser les autorités Maliennes actuellement au pouvoir à Bamako. Cette stratégie, elle est simple et déjà utilisée par la DGSE française. On reconstitue les mêmes schémas qui ont porté Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'ivoire avec comme base arrière le Burkina Faso de Blaise Compaoré. En officialisant la formation d'un gouvernement de transition soit dit pour " Organiser les élections dans un délai de 06 mois" tout ceci n'est qu'un prétexte.

-Quelle élection vous allez organisé dans un pays lorsque certains partis politiques sont incapables de battre campagne même dans leur fief ( Nord Mali).

- Quelle élection serait possible dans un climat de sécurité aussi délétère comme c'est le cas dans le Nord du Mali ?

-Comment allez-vous financer une élection dans le contexte économique actuel du Mali dans un délai aussi cours à savoir 06 mois ?

Autant d'interrogations qui démontrent à suffir que l'objectif de ce gouvernement n'est pas d'organiser des élections mais au contraire de constituer une milice armée à laquelle la soit disant " Communauté internationale" sous l'égide de la France reconnaîtra une certaine légalité et qui sera utilisé pour attaquer le Mali et chasser les autorités Maliennes avec pour base arrière la côte d'ivoire.

Pour mieux me faire comprendre, dans la crise post-électorale en Côte d'ivoire de 2010, on n'a vu la communauté internationale récusé un gouvernement légitime et légale pour endosser un gouvernement fantoche au point de nommer les miliciens de ce gouvernement les FRCI ( Forces Républicaines de Côte d'ivoire). Voilà donc ce qui est en étude dans les laboratoires occidentaux contre le Mali et le peuple Malien.