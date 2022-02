CAMEROUN :: Foumban : un corps retrouvé au lac municipal :: CAMEROON

La découverte a été faite lundi, par les agents de la commune de Foumban en pleins travaux de nettoyage autour du lac municipal. La dépouille d’une femme nue, dont les vêtements étaient entassés pas loin du lieu du crime.

Le procureur de la République près les tribunaux de première et de grande instance de Foumban, le commissaire de sécurité publique et le commandant de la brigade territoriale de Foumban ont fait la descente sur le terrain.

Le corps a été enseveli puis gardé à la morgue de l’hôpital de district de Foumban. Une enquête a été ouverte aux fins d’identifier la victime et d’en savoir plus sur les causes de cette mort. En attendant, certaines sources indiquent d’une femme avait disparu depuis quelques jours au quartier Nkounga, à moins de deux kilomètres du lac municipal.

L’on indique notamment qu’elle avait ouvert la porte nuitamment et avait pris une direction jusque-là inconnue par sa famille. L’enquête ouverte pourrait permettre d’en savoir plus.