Environnement d’affaires : Africalink renforce sa présence au Cameroun :: CAMEROON

Dans le cadre de la 8e édition du Salon international de l’Entreprise, de la Pme et du Partenariat (Promote), le Palais de congrès de Yaoundé a abrité la première édition des rendez-vous business Africalink au Cameroun par la signature d’une convention.

Il est 13 heures le 22 février dernier. Les applaudissements retentissent dans salle 400 du Palais des Congrès de Yaoundé. Les participants de la cérémonie de la première édition des rendez-vous business, vivent un événement sans précédent au Cameroun. Le président de la Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts (Capef), Martin Paul Mindjos Momeny, et le vice-président d’Africalink, Frédéric Ronal, viennent de signer la convention, qui scelle la présence d’Africalink (réseau de 200 entreprises africaines et européennes, dont le siège est à Marseille en France) au Cameroun. Les deux personnalités se sont dites fières de l’aboutissement d’une procédure entre les deux institutions et facilitée, par l’ambassadeur d’Africalink Cameroun, Gérard Ntchouabia, par ailleurs, président de l’Association camerounaise pour les énergies renouvelables (Acer).

La place est désormais au travail. L’objectif est de développer quatre secteurs de création d’emplois et de richesses au pays de Paul Biya, notamment la transformation des matières premières, l’agroalimentaire, le numérique et des énergies renouvelables.

Comme dans un début de rencontre de football, les deux hommes se sont échangés de parapheurs, en guise de fanions. Au milieu d’eux, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie social et de l’Artisanat (Minpmeesa), Achille Bassileken III, jouant le rôle d’arbitre. Ces rencontres d’affaires initiées par Africalink sont tenues sous son haut patronage. Face à la presse, Achille Bassileken III a demandé au Pme camerounaises de tirer profit du savoir-faire des entreprises marseillaises pour ainsi créer des contacts de mutualisation des expériences d’affaires et surtout a exhorté Africalink de saisir l’opportunité qu’offre Promote pour comprendre l’environnement du business au Cameroun, non sans maintenir le curseur sur les startups qui innovent dans le domaine de technologie et du numérique. Le Minpmeesa a pris l’engagement d’accompagner les deux acteurs concernés par la convention, et ce, pour consolider cet acquis de partenariat.

Avant, les participants ont prêté leurs oreilles pour mieux comprendre « les missions et enjeux d’Africalink pour les entrepreneurs camerounais », présentés par le délégué général du réseau, Denis Berge. Il est succédé au pupitre par Frédéric Ronal qui a présenté le projet Africagora, telle la tour, qui a pignon sur rue à Marseille et où les entrepreneurs, membres d’Africalink, se retrouvent pour échanger sur les opportunités d’affaires.