Que s’est-il passé en LaLiga la semaine dernière ? Voici les 10 histoires marquantes, de la victoire de l’Athletic lors du derby basque au dernier record de Joaquin.

Ce fut une semaine très animée en Espagne, entre les matches de coupes d’Europe et un superbe week-end en LaLiga Santander. Mais il y a également eu de l’actualité au niveau des blessés et des prolongations de contrats.

L’Athletic Club brille lors du Derby Basque

L’Athletic Club a battu la Real Sociedad pour la première fois depuis 2019, un succès 4-0 à San Mamés dimanche soir. Même si Iker Muniain a loupé un penalty en première période, le capitaine a réussi à marquer en seconde et il a été imité par Dani Vivian, Oihan Sancet et Iñaki Williams.

Le Real Madrid reprend six points d’avance

Ce fut un bon week-end pour le Real Madrid, qui a repris six points d’avance en tête de LaLiga Santander. Avec sa victoire 3-0 contre le Deportivo Alavés et le nul 1-1 entre le RCD Espanyol et le Sevilla FC, le leader s’offre un peu de sérénité.

Aubameyang porte le FC Barcelona contre Valencia CF

Pierre-Emerick Aubameyang a marqué ses premiers buts en LaLiga Santander, réussissant un triplé lors du succès 4-1 du FC Barcelona à Valencia. Pour sa première titularisation dans l’élite espagnole, la recrue hivernale a marqué deux fois en première période à Mestalla puis a dévié victorieusement un tir de Pedri dans le second acte.

Danjuma réussit également un triplé

Aubameyang n’a pas été le seul joueur à inscrire trois buts en LaLiga Santander cette semaine puisque Arnaut Danjuma de Villarreal a réussi un triplé lors du succès 4-1 des siens. A Granada, l’international néerlandais a prouvé qu’il était de retour à son meilleur niveau après sa blessure. Il a notamment marqué deux penaltys.

Le dernier Levante UD surprend le champion

LaLiga Santander est imprévisible et cela a été souligné par la victoire de Levante face au champion en titre, l’Atlético. Les Granotas ont en effet gagné 1-0 à l’Estadio Wanda Metropolitano grâce à un but de Gonzalo Melero.

Ximo Navarro revient de blessure

Alavés a célébré une belle nouvelle samedi malgré une défaite 3-0 au Bernabéu. L’arrière droit Ximo Navarro a pu entrer en jeu, pour la première fois depuis sa grave blessure au genou en octobre. Etant un des joueurs les plus expérimentés du club, son retour devrait faire du bien à Alavés.

Dani García prolonge à Bilbao

L’Athletic Club et Dani García ont trouvé un accord : le contrat du milieu devait prendre fin à l’été 2022 mais il va désormais rester jusqu’en 2024.

Les équipes espagnoles solides en coupes d’Europe

Les compétitions européennes étaient de retour la semaine dernière avec cinq équipes espagnoles en lice. En Europa League, Sevilla FC et le Real Betis ont respectivement battu le Dinamo Zagreb et le Zenit alors que le FC Barcelona et la Real Sociedad ont accroché des nuls contre le Napoli et le RB Leipzig. En Champions League, le Real Madrid a perdu 1-0 face au PSG en France, mais tout reste possible au retour au Bernabéu.

Le dernier record de Joaquín

La légende du Real Betis Joaquín a écrit l’histoire en Europa League contre le Zenit, en offrant une passe décisive à Guido Rodríguez lors de la victoire 3-2 en Russie. Joaquín est ainsi devenu le plus vieux joueur à offrir une passe décisive en Europa League, à l’âge de 40 ans et 211 jours.

Villarreal CF et l’Atlético Madrid se préparent pour l’Europe

Deux équipes espagnoles vont jouer en Ligue des champions cette semaine : Villarreal CF et l’Atlético Madrid. Elles sont en forme après des succès convaincants en LaLiga Santander ce week-end mais ce ne sera pas simple en Europe puisque Villarreal va affronter la Juventus et l’Atléti défiera Manchester United.