CAMEROUN :: Route Bafoussam - Yaoundé : Près de 10 morts dans un accident de circulation :: CAMEROON

Camer.be a appris avec regret, la mort de près de 10 personnes, ce mardi, 22 février 2022, dans un accident de la circulation.

Des sources sécuritaires font savoir que c'est sur la route Bafoussam - Yaoundé encore appelée Nationale N°4, qu'un bus de l'agence de transport LEDOUX VOYAGES, est entré en collision avec un camion. Le bilan provisoire annonce près de 10 morts, ainsi que plusieurs blessés, dont certains dans un état grave.

Selon des sources médicales, certains corps ont été déposés au funérarium de l'hôpital de district de Bangangté. Certaines personnes blessées ont elles, été référées à l'hôpital de l'Université des Montagnes, située à quelques kilomètres du drame, à Banekane.

L'accident, précise-t-on, a eu lieu non loin de Bangangté. Le camion amorçait le tronçon de la chefferie de Bangangté, lorsqu'il a été accroché par le bus, lequel provenait de Mbouda, et était en partance pour Yaoundé la capitale politique du pays. Selon un témoin, le choc était très violent, et les images, insoutenables.

Des gendarmes de la brigade de Bangangté sont arrivés sur les lieux, secouru les victimes, et mené des enquêtes d'usage.