CAMEROUN :: ASSEMBLÉE NATIONALE : La vie est un Komba :: CAMEROON

En dépit de son limogeage, l’ex secrétaire général de l’Assemblée nationale a contribué au renforcement de la visibilité et de la crédibilité de la représentation nationale.

Relevé de ses fonctions le 12 février dernier pour « fautes lourdes », l’ex secrétaire général (Sg) de l’Assemblée nationale est au centre des débats passionnés dans les médias depuis plus de trois semaines. Sans entrer dans les tréfonds de ses rapports désormais irréparables avec le président de l’auguste institution, pour qui fréquente assidument l’Assemblée nationale depuis le début de la 10e législature, en tout cas depuis la nomination de Gaston Komba en avril 2020, ce dernier ne sort pas par la petite porte. En 21 mois, il a travaillé à donner plus de visibilité à la chambre basse du Parlement, non sans accroître la crédibilité de l’institution que dirige Cavaye Yeguié Djibril depuis 1992.

L’administration de l’Assemblée nationale n’a pas échappé à ce saut qualitatif à travers des réformes profondes engagées par celui qui trainait encore la réputation de travailleur rigoureux. Sous ses auspices, l’on relève l’amélioration des conditions de travail et de vie des députés, l’Hôtel des députés a d’ailleurs subi une cure à cet effet ; la réforme de l’organigramme de l’Assemblée nationale avec pour finalité le recentrage vers les métiers de base que sont la légistique et le contrôle de l’action du gouvernement ; l’instauration des séances plénières spéciales sur les questions d’intérêt nationale. Sur ce point, comment ne pas mentionner la plénière spéciale du 23 novembre 2021 sur la reconstruction des régions en crise que sont Nord-Ouest, Sud-Ouest et l’Extrême-Nord ?

Une occasion unique et inespérée qui a fait tache d’huile et qui restera dans les annales de l’histoire parlementaire du Cameroun comme le moment qui a le plus suscité l’intérêt des élus avec plus de 500 questions adressées au représentant du gouvernement, Paul Tasong, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire. L’on se souvient également de la plénière spéciale du 22 juin 2021 portant sur la couverture santé universelle (CSU) et la vaccination contre le COVID-19. ¬S’agissant toujours des réformes, l’on note l’instauration des séances d’information et d’échanges entre le gouvernement et les commissions sur les politiques publiques relevant de leur champ de compétence.

L’on n’oublie pas l’organisation de séances de travail avec la presse avant chaque session parlementaire pour tabler en vue de la préparation de la prochaine session.

Komba le débuté

Avant d’être propulsé à la tête du secrétariat général de l’Assemblée nationale, Gaston a d’abord bénéficié du suffrage universel sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC). Il a notamment rempli deux mandats consécutifs lors des 8e et de la 9e législatures.

En tant que parlementaire, Gaston Komba a tout aussi fait montre d’engagement et de dynamisme créant un effet d’entrainement au sein de la représentation nationale. Pour la première fois de son histoire où l’Assemblée nationale sort de l’hémicycle pour le pays profond, ce fut l’œuvre du député Komba en 2009 avec la mise en place de l’initiative « Cœur Vert Avenir Rose » action citoyenne des députés contre la déforestation. 102 députés se rendirent à l’Extrême-Nord pour y planter 5000 arbres avec à leur tête le président de l’Assemblée nationale qui eut le privilège de recevoir pour la première fois chez lui à Mada, une centaine de députés. Cette initiative se poursuivit dans le Nord, le Littoral, l’Ouest, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest.

Repêché

Au cours de ses deux mandats, Gaston Komba n’a jamais été à cours d’idées. C’est ainsi qu’il a fait de la problématique de la jeunesse une des priorités du Parlement. On lui attribue la paternité de plusieurs initiatives dont certaines font parties aujourd’hui de l’agenda permanent de l’Assemblée nationale à l’instar du Parlement de la Jeunesse ; la foire Mani-jeunes (espace de promotion du savoir-vivre et de la citoyenneté responsable) ; la Caravane de promotion de l’entreprenariat et de valorisation des métiers agropastoraux auprès de la jeunesse présidée par le président de l’Assemblée nationale regroupant près de 1000 jeunes à chaque édition régionale. Cette caravane s’est déjà tenue dans les régions de l’Adamaoua, du Littoral, de l’Ouest, du Sud, de l’Est, du Centre. Et depuis la 3e édition, chaque caravane donne l’occasion au chef de l’État de décorer les meilleurs jeunes agriculteurs, éleveurs et entrepreneurs de chaque département de la région concernée.

Qui ne se souvient pas des interventions, des prises de parole de l’ancien député à l’hémicycle et dans les médias. Nombre de ses anciens collègues de l’hémicycle confient qu’il a relevé le niveau des débats à l’Assemblée nationale. Malgré ses faits d’arme, Gaston Komba n’a pas rempilé pour un 3e mandat. À en croire Cavaye Yeguié Djibril, l’ex député a été repêché à la tête du secrétariat général de l’Assemblée par la volonté du président de la République.

Militant de terrain

Au sein de sa famille politique, c’est un militant de terrain qui n’a pas brûlé d’étape. Il a notamment fait toutes ses classes du RDPC, de la base au sommet : président du comité de base OjRDPC Nsimeyong II ; président du comité de base RDPC Mbia II ; vice-président de sous-section RDPC et actuellement président de section RDPC Nkam Nord-Ouest. Titulaire d’une licence en droit privé, d’une maîtrise en droit public, d’une maîtrise en sciences politique et d’un master en stratégie, défense et gestion des conflits, M. Komba est une figure médiatique réputée, davantage connu dans l’opinion comme un élu. Or, il a dans sa besace une carrière administrative.

Il a tour à tour servi au Conseil économique et social, à la Présidence de la République, au ministère de l’Éducation nationale et au Crédit foncier du Cameroun. À chaque passage, il a laissé des traces d’un homme affable, discret, humble et respectueux. En plus de ses états de service dans l’administration et à l’Assemblée nationale, Gaston Komba se démarque aussi par sa vie associative, ceci, depuis sa tendre jeunesse. Président du Club UNESCO de l’Université de Yaoundé I, il organisera la première manifestation contre l’apartheid au Cameroun avec la semaine anti-apartheid de l’Université de Yaoundé, évènement contenant une exposition, des conférences et projection de films et documentaires sur l’apartheid. Jeune étudiant, il va représenter le Cameroun au premier Congrès mondial sur la Jeunesse organisé par l’Unesco à Barcelone. Il met également en place au Cameroun, la Jeune Chambre économique filiale de la Jeune Chambre internationale, une organisation mondiale de formation au leadership et de service à la communauté.