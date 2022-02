OUSMANE SONKO MAIRE DE ZIGUINCHOR OU L'AFRIQUE QUI SE REDRESSE! :: AFRICA

Ziguinchor, commune de la région Ziguinchor en Casamence à élu son nouveau Maire en la personne de Ousmane Sonko pour 5 ans.

Ancien comptoir commercial français, ce sont 300.000 habitants qui vont bénéficier de la pugnacité et la vision souverainiste du jeune Maire et futur président du Sénégal. Ziguinchor est une belle Commune, Région et chef-lieu de la Casamence, ouverte sur la mer et disposant d'une gare maritime, d'un aéroport (un nouveau poussera de terre dans les 4 prochaines années), d'une université et de jolies plages qui attirent de milliers de touristes chaque année.

Ziguinchor a donc d'excellents atouts agropastoraux, commerciaux et économiques et il ne lui manquait qu'un homme décomplexé et éloigné culturellement et politiquement de la France terroriste et esclavagiste pour prendre son destin en main. Ça semble désormais chose faite.

Depuis 12 jours, la commune est managé par le redoutable challenger de Macky Sall, Ousmane Sionko, candidat de la coalition "Yeewi Askan Wi (libérer le Peuple). Cela annonce de bonnes augures.



Commune dont la population est majorotairement jeune 80% ont moins de 30 ans, la ville de Jules Bocandé, Ousmane Sembène, Aliou Cissé, Seckou Keïta, Pierre Goudiaby Atepa, Emilie Gomis, Doudou Ka, en votant l'un des hommes politiques sénégalais du 21è siècle s'offre l'aubaine de sa transformation radicale par un développement durable grâce au projet ambitieux du PASTEF qui sera implémenté à Ziguinchor par son promoteur, désormais Chef de l'exécutif communal.

D'ailleurs, le ton a été donné dès son élection à la tête de la commune.

Alors qu'au Kamerun on embastille Essama et protège à coup de millions la statuette du génocidaire leclerck, Ziguinchor à travers son Conseil dirigé par le tout nouveau Maire de la ville, Sir Sionko a immédiatement voté unanimement pour débaptiser et rebaptiser les rues et places de la commune.

Réecrire l'histoire pour la resituer dans son vrai contexte et promouvoir nos figures nationales est un vecteur du développement durable. Car, pour durablement se développer, il faut connaitre son histoire, savoir d'où l'on vient pour déterminer où l'on va.

La décolonisation peut donc réellement commencer en Afrique de l'Ouest à partir de Ziguinchor, commune d'une région viscéralement souverainiste.

Une jeunesse africaibe audacieuse qui se lève partout pour la libération de notre continent est la réalité imuable qu'aucun média impérialiste ne vous revèlera.

Sans risque de se tromper, on peut dire que le cycle d'une Afrique de Conquête et de Grandeur renaît donc après des décennies de laquets et autres néocolons à la peau noire.

Le Sénégal est en tout cas d'une maturité politique qui n'a d'égale que celle de l'Afrique de l'ouest et l'Afrique australe.

La jeunesse de l'Afrique centrale devrait y prendre des leçons.

Clein d'oeil au Prof Bokagnè, éminent membre du tout nouveau comité scientifique chargé de proposer un programme en vue d'écrire et rétablir la VRAIE HISTOIRE du Kamerun. Celle du Mbam et du Kametub me tarde à connaître. Tout papirus ou oeuvre pouvant me guider est bienvenu.

Bon vent M. Le Maire, Ousmane Sonko.