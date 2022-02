CAMEROUN :: Délestages : La résurgence du noir :: CAMEROON

Bonne soirée madame ». C’est la dernière phrase qui va arracher un sourire à un madame Mengue en quittant son lieu de service le 16 février dernier à Yaoundé. Cette dernière était loin de s’imaginer que la soirée du 16 février ne sera pas agréable pour elle et sa famille ainsi que d’autres. En effet, autour de 16h, une coupure de courant électrique va modifier les habitudes de la maisonnée. Au lieudit «Chapelle-Nsimeyong» à Yaoundé, le couple et leurs deux enfants commencent à prendre des mesures palliatives autour de 17h. «Pour suivre le journal parlé ‘’17-18’’, j’ai dû utiliser le peu d’autonomie que j’avais dans mon téléphone. Malheureusement, la charge n’a pas tenu jusqu’à la fin du journal », se plaint Olive Mengue.

Hormis ce désagrément, cette cheffe d’entreprise fait savoir que: «mes enfants n’ont pas pu réviser leurs leçons hier soir (16 février). Vraiment ce n’est pas normal. C’est la Can qui nous sauvait donc», fait-elle remarquer. Les habitants du quartier Nsimeyong situé dans l’arrondissement de Yaoundé 3e ne sont pas les seuls à subir les désagréments des délestages. Au quartier Simbock dans l’arrondissement de Yaoundé 6e, le couple Tamo et d’autres familles soulignent que des nuits sans énergie électrique sont très longues et désagréables. «Mes filles n’ont pas baissé la moustiquaire parce qu’il faisait très chaud et par conséquent, elles ont été piquées par des moustiques. Le lendemain matin, leurs visages et leurs bras avaient des petits boutons. J’ai acheté du Panadol à titre préventif pour le paludisme », déplore-t-elle.

Hier encore-17 février-, plusieurs quartiers de la ville de Yaoundé étaient dans le noir. Un communiqué d’Eneo indiquait que des techniciens étaient mobilisés pour un retour à la normale. Des délestages sont également enregistrés dans les régions de l’Extrême-Nord, du Littoral et de l’Ouest. Ils ont repris de plus belle juste quelques jours après la Coupe d’Afrique des nations (Can) réveillant les soucis un peu oubliés. « Nous craignons que nos réserves qui sont au frais commencent à se décomposer. A Maroua par exemple un calendrier de rationnement a été rendu public le 7 février dernier par Eneo. La coupure était de 5h par jour selon la localité», observait un habitant de la ville de Maroua.

Ce rationnement observé à Maroua en particulier et au Cameroun en général a été expliqué par l’entreprise Eneo. Dans une note d’information postée sur son site le 10 février dernier, Eneo, informe que pendant la Can, plusieurs industriels et commerces ont accepté de renoncer à leurs consommations pour permettre aux ménages de vivre les matches. Et après la compétition, l’effacement de ces derniers n’est plus garanti. Le déficit de l’énergie persiste donc et est renforcé notamment par : « la saturation du réseau transport ,une augmentation subite de la consommation portée par exemple par les connexions illégales aux réseaux de distribution».

Eneo conseille aux clients de gérer au mieux leur consommation afin d’éviter le gaspillage d’énergie et à régulièrement consulter leur site web pour le connaître le programme des délestages.