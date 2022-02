CAMEROUN :: 2000 quittances frauduleuses en circulation :: CAMEROON

Selon le ministre des Finances, ce stock fait partie des 5000 quittances parallèles signalées dès le mois de novembre 2021.

Des fraudes aux faux documents secouent l’administration fiscale. Dans un communiqué signé le 14 février 2022, le ministre camerounais des Finances, Louis Paul Motaze, annonce la circulation frauduleuse de 2 000 quittances dans les circuits de paiements des impôts au Cameroun. Ce lot fait partie, selon Louis Paul Motaze, des 5 000 quittances parallèles sur lesquelles le ministère des Finances avait déjà attiré l’attention des contribuables et autres agents des impôts dès le mois de novembre 2021.

« Des enquêtes étant toujours en cours, le ministre des Finances réitère aux différents usagers du service que l’utilisation des quittances appartenant aux séries ci-dessus (68 632 001 à 68 633 000 et de 68 633 001 à 68 634 000, Ndlr), dont les stocks ne sont pas répertoriés dans les registres des recettes compétentes, est constitutive de fraude fiscale, de complicité de détournement de deniers publics, de faux et usage de faux en écriture publique… », Prévient le ministre Motaze. Ce dernier en appelle par ailleurs « à la vigilance de tous les chefs de postes comptables » du pays.

Malgré la multiplication des réformes visant à sécuriser les documents du fisc, les fraudes aux faux documents persistent, et continuent de faire perdre d’importantes recettes à l’État. Il y a quelques années, la fraude autour des timbres fiscaux physiques a amené le gouvernement à instaurer les machines à timbrer.

Malgré cela, le faux continue son chemin. Dans un communiqué rendu public ce 20 septembre 2019, le ministre des Finances, Louis Paul Motaze rappelait au public « qu’en application de la législation fiscale en vigueur, les timbres fiscaux sont exclusivement vendus dans les recettes des Impôts, les régies des recettes du timbre, les trésoreries générales, les recettes des Finances et les perceptions ».

Il invitait ainsi les contribuables « à être vigilant et à se présenter directement dans les points de vente sus-indiqués et d’éviter de confier les actes et documents à timbrer à des intermédiaires ». Ceci, afin d’éviter les timbres « sujets à caution » pour lesquels « les services compétents de la direction générale des Impôts restent disponibles pour toute réquisition aux fins d’authentification ». Sans manquer de préciser que « conformément à la réglementation en vigueur, les documents revêtus de faux timbres fiscaux seront systématiquement rejetés sans préjudice de poursuites pénales à l’encontre de leurs détenteurs ».

Mais, comme peuvent l’attester de récentes alertes du gouvernement, même celles-ci sont souvent l’objet de manipulations frauduleuses, parfois avec des complicités à l’intérieur de l’administration fiscale.