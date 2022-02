CAMEROUN :: Nécrologie : Guy parfait Songue meurt avant Paul Biya :: CAMEROON

Le corps sans vie et en décomposition, de l'ancien enseignant de sciences politiques de l'Université de Douala ( Cameroun), a été retrouvée aux États-Unis d'Amérique. La triste nouvelle est de l’influenceur web N’ZUI MANTO. Une information publiée sur son mur Facebook.

L'universitaire s'était vu décharger par Jacques FAME NDONGO le ministre de l'Enseignement supérieur, de ses fonctions de chargé de cours à l'université de Douala, pour " faux doctorat en sciences politiques".

Devenu "le Général de Dieu", Guy Parfait SONGUE était devenu pasteur des églises dites de réveil, et avait, à la stupéfaction générale, prophétisé la mort de Paul BIYA avant l'élection présidentielle d'octobre 2018. (Vidéo en dessous)

" Le Général de Dieu" comme il se faisait désormais appeler, avait pris ses quartiers aux États-Unis depuis plusieurs années.

"Des cris et larmes ont lieu en ce moment au domicile familial situé au quartier Beedi à Douala", écrit N’ZUI MANTO. " Que l’âme du Dr Guy Parfait SONGUE repose en paix. Arraché si brutalement et si tôt à la vie. Mes sincères condoléances à sa famille et à tous ses proches" rétorque , le député et président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Cabral Libii.

Pour plusieurs personnes, Guy Parfait SONGUE s'était déjà lui-même livré à la mort, par des pratiques spiritistes que d'aucuns lui prêtaient. Pour d'autres, il n'était qu'un marabout évoluant sous les oripeaux de la Bible.

Tout compte fait, Guy Parfait SONGUE avait séduit les Camerounais à ses débuts, par ses analyses politiques très pointues. " C'ést le meilleur politologue du Cameroun", avait confessé un professeur de sociologie de l'Université de Yaoundé 1.