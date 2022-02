CAMEROUN :: La fondation Orange octroie des chèques aux femmes entreprenantes. :: CAMEROON

Les deux jours d'activités du 7 au 8 février 2022 de Mme Elizabeth TCHOUNGUI la Directrice Exécutive, RSE, Diversité et Solidarité de la Fondation Orange et par ailleurs Présidente Déléguée de la Fondation Orange ont suffi à parcourir le département du Nyong-et-So'o pour toucher du bout des doigt les multiples appuis directs octroyés par Orange aux populations de cette partie du territoire. Ce périple a conduit Mme Tchoungui à visiter écoles et autres structures sociales.

Débuté par un arrêt à l’école publique de Nkolbewa situé dans la commune de Ngomedzap, département du Nyong-et-So'o, Région du Centre, l’EP de Nkolbewa a bénéficié du projet Orange Village. Ce don de 87 411 euros soit 56.817.150 cfa a permis de faire de cette localité le 2ème village Orange au Cameroun. Cet établissement scolaire de 100 ans d’existence jadis délabré présente de nos jours une image rénovée, une maison digitale y a été installée pour permettre aux écoliers de s’arrimer aux TIC. Ce qui en résulte est que la réussite au CEP est passée à 100% ; il regroupe de nos jours 400 élèves et 08 enseignants. Les fonds reçus ont aidé à réhabiliter toute l’école, à construire un forage, à réhabiliter et équiper le centre de santé ce qui a favorisé le relèvement de son plateau technique et l’agrandissement du pavillon hospitalisation pour hommes et femmes ; 2000 personnes directes et 3500 bénéficiaires indirects jouissent désormais de ce don.

La seconde escale au centre de promotion de la femme et de la famille d’Akono a aussi réussi à séduire l’hôte du jour par le travail que les responsables de cette structure abattent. Les pensionnaires de ce centre sont formés dans les métiers tels que la Restauration, l’industrie d’habillement et hôtellerie. Ce centre s’est vu octroyer un kit Maison Digitale Orange d’une valeur de 2 107 euros de 5 Tablettes,5 Laptops,1 Vidéo Projecteur,1 imprimante et 5 Fiches multiples et d’une subvention de 2 221 400 FCFA pour sa réhabilitation. Au regard de l’engouement observé à l’endroit des apprenants, ce matériel a substantiellement amélioré les capacités en TIC.

Sans doute, les tontines améliorées encore appelées, Association Villageoise d’Épargne et de Crédit (AVEC) ont convaincu la Fondation Orange par leur efficacité. Ces activités qui regroupent généralement les femmes d’une même localité ; des petites tontines permettent aux membres d’épargner et de faire de petits emprunts pour réaliser des activités. C’est un réseau social qui permet aux membres de résoudre des problèmes personnels ponctuels. Cette localité compte aujourd’hui 8 groupes de tontines améliorées qui participent à l’épanouissement des villages Nsô-Ngoan, Nnen-Mbock et de Elat-Meyong pour ne citer que ceux-là. Le fonctionnement de ces tontines a convaincu la fondation Orange à élire ce projet parmi les meilleurs.

La seconde journée moins mouvementé, Mme Elizabeth TCHOUNGUI Directrice Exécutive de la Fondation Orange a achevé cette série d’activités au Hilton Hôtel de Yaoundé par la remise de deux chèques à deux braves dames des différents regroupes des femmes ressortissantes des régions du centre et de l’Ouest Cameroun. Mme EDIMA Julienne, présidente de la tontine améliorée Nnem Mbock à Akono bénéficiera d’un chèque de 2.112.000 CFA pour cultiver un grand champ de manioc et booster son usine de transformation de bâtons de manioc. Dans le même élan, la Maison Digitale/CPFF de BANGANGTE se tire avec un appui financier de 2 313 000 FCFA au profit de DJEUTA Marlyse Solange, PETGA Suzanne et de NGAHANE Eveline ; ces fonds seront utilisés pour cultiver les pommes de terre sur 1 hectare et de les commercialiser dans la ville de Bangangté en particulier et au Cameroun. Ces projets financés par la Fondation Orange ont fait l’objet d’un appel à projet lancé par l’opérateur mobile.

Sur les pas ce voyage, quelques réactions ont été recueillies.

Mme Elizabeth TCHOUNGUI la Directrice Exécutive, RSE, Diversité et Solidarité de la Fondation Orange

« Vous voyez trois femmes puissantes qui viennent vous voir. Nous allons même plus loin puisque notre prochain Directeur Général d'Orange du monde entier sera une femme. Mais comme madame l'a justement dit, on ne réussit pas seul, on réussit ensemble et je me réjouis de voir que les hommes sont aussi impliqués dans la bonne marche de la tontine parce que c'est vraiment quand on est collectif, quand on agit ensemble qu'on est plus fort, qu'on réussit. Vraiment je tiens à vous adresser mes félicitations les plus vives, monsieur le directeur également. Continuez à prospérer grâce à l'appui que la Fondation Orange vous apporte. Pour nous c’est la plus grande fierté de voir que notre soutien porte ses fruits et vous permet d'améliorer vos conditions de vie et vos emplois, vraiment bravo les dames".

Interview se Mme EDIMA Julienne, présidente de la tontine améliorée Nnem Mbock à Mfinda par Akono.

"La joie qui anime aujourd’hui n'a pas de niveau. La fondation Orange est venue réaliser mon rêve. Depuis 10 ans, je me suis faite formée à l’ITA pour faire la transformation du manioc malheureusement je n'avais pas de machine. J'ai appris à utiliser le téléphone androïde, à utiliser les TIC et à gérer mes activités génératrices de revenus ; tout ça grâce à Orange. C'est après la formation je dis merci à la fondation Orange. Mon rêve est devenu réalité, je sais que j’ai déjà une entreprise et un bureau c'est un trou comblé. Cette subvention va me permettre d'acheter la machine pour transformer le manioc en bâton de manioc, en tapioca ".