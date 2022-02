CAMEROUN :: Disparition : La vraie fausse «noyade» de Ngassa Maxime Landry :: CAMEROON

Plus de trois mois après sa disparition, le jeune Ngassa Maxime Landry demeure introuvable, laissant sa famille dans le désarroi et la confusion totale.

Le 06 novembre 2021 au quartier Briqueterie Ouest Bamoun, un groupe de jeunes hommes et femmes membres d’une association a décidé de livrer un match de gala pour célébrer la fin d’année, notamment la distribution de leurs économies respectives. Ils vont jouer dans l’après-midi, sur l’un des stades situés à la lisière du quartier.

Aux environs de 16 heures ils sont sur place, l’un des leurs, Landry Maxime Ngassa est passablement éméché. Il ne va pas jouer durant la première mitemps, sur ordre de ses coéquipiers. Il entre sur le terrain à la seconde partie, une fine pluie se met à tomber à ce moment-là, la première balle qui est tirée roule et échoue dans la rigole en contrebas qui a été créée par les eaux de ruissellement. Landry décide de « gérer », selon les dires de ses copains et descend récupérer la balle. L’un de ses copains le suit, il le vit plonger dans l’eau des deux pieds. Mais au lieu de ressortir de l’eau, Landry disparait dessous et réapparait.

Il comprend qu’ «il est en train de se noyer, il appelle le reste de la bande au secours». Les autres accourent, mais au nombre de neuf, ils ne parviennent pas à sauver leur ami qui «à peine avait-il touché à l’eau qu’il est devenu inerte, comme mort. Il ne bougeait plus, alors que quelqu’un qui se noie se bat pour sa survie». La fosse est profonde d’environ 0,50 m, à coté il y a une buse dont le diamètre mesure 0,90cm. Les coéquipiers de Landry le voient disparaitre dans la buse longue de 5 mètres qui donne dans le canal sur la rivière Abiergue qui traverse le coin et se jette dans le Mfoundi. Tardant à en ressortir, ils pensent qu’il est peut-être sorti avant que l’un d’entre eux ne plonge dans le canal. Ils se mettent alors à courir dans tous les sens sur les bords du canal dans l’espoir de voir leur ami passer et de l’attraper. En vain.

Fouilles infructueuses

Les sapeurs-pompiers qu’ils alertent ne trouvent pas la victime avec les équipements rudimentaires en leur possession. La nuit va tomber, il faut prévenir la famille, et c’est ce qui est fait. Les membres de la famille, les amis de Ngassa ont tout mis en œuvre pour le retrouver mort ou vivant, sans succès. Les autorités administratives de l’Arrondissement de Yaoundé 2 ont été informées, leurs réactions sont attendues.

100 jours après ce qui apparait clairement comme une disparition mystérieuse, Landry Maxime Ngassa demeure introuvable. La Famille Félix Tounoudjou, la famille Djeudji, et toutes les communautés dont est issu Landry attendent le retour de leur petit fils, leur ami et proche… En prières.