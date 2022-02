Les deux livres de Jean Célestin Edjangué sortis depuis quelques mois chez l’éditeur l’Harmattan à Paris sont encore disponibles chez votre libraire habituel.

Le premier ouvrage a pour titre "Cameroun un volcan en sommeil". Après un travail de recherches et d'analyses, Jean Célestin Edjangue parle des émeutes contre la vie chère de février 2008 au Cameroun, fait l'état des lieux de ce pays quelques années après. Pour ce faire, Jean Célestin Edjangué a mené des enquêtes sur place, au Cameroun dans les principales régions qui ont connu ces évènements, et auprès de la diaspora camerounaise d'Europe, particulièrement en France.

"Cameroun un volcan en sommeil" est disponible chez l'Harmattan, à Paris, ISBN : 978-2-296-11503-3 • mars 2010 • 116 pages.

Prix éditeur : 12,5 €

Son second livre a pour titre "Les colères de la faim...Pourquoi l'Afrique s'est embrasée en 2008". Cet ouvrage, paru chez l'Harmattan, est une analyse approfondie, sur fond d'enquête, des causes des émeutes de la faim dans le continent africain .

Ce travail de près de deux ans de recherche, a permis à Jean Célestin Edjangué d'établir que les émeutes contre la vie chère étaient voulues, organisées, par les institutions de Breton Woods et les grandes puissances économiques mondiales, pour affaiblir un continent africain dont la croissance économique variait depuis le milieu des années 2000, entre 4 et 7%.

"Les colères de la faim...Pourquoi l'Afrique s'est embrasée en 2008" est disponible chez l'Harmattan sous référence ISBN : 978-2-296-11645-0 • 86 pages. Prix éditeur : 11 €

La cérémonie de dédicace de ces deux livres suivie d'une grande conférence aura lieu ce samedi 26 février à Paris de 12 à 17h à 3 rue de château d'eau, métro Place de la République, à l'occasion de la commémoration des martyrs du Cameroun organisée par le Mouvement de Février 2008 au Cameroun en partenariat avec la plateforme républicaine

Jean-Célestin EDJANGUE, Journaliste, a co-produit et co-présenté des émissions à la télévision et à la radio, au Cameroun, pendant plusieurs années. Il est actuellement Grand reporter et correspondant en Europe du quotidien privé camerounais Le Messager.

Vous pouvez commandez ces ouvrages en ligne sur : http://www.editions-harmattan.fr . Il est également disponible chez votre libraire habituel et aussi à Bruxelles, en dehors de la FNAC au numéro de téléphone 00 32 (0)485 39 58 85 (Mouvement de Février 2008)