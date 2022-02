CAMEROUN :: Un trafiquant arrêté à Bertoua :: CAMEROON

Un homme a été arrêté pour trafic d'écailles de pangolin à Bertoua. Il a été arrêté lors d'une opération menée par les agents de la Délégation Départementale des Forêts et de la Faune du Lom et Djerem avec l'appui technique d'une organisation de lutte contre le trafic faunique connu sous le nom de The Last Great Ape Organisation (LAGA).

Il a été trouvé avec 246 kg d'écailles de pangolin dans un bâtiment en construction près de son domicile à Bonis, à environ 9 km de Bertoua. La perquisition qui a suivi son arrestation a permis de saisir 34 kg de viande de brousse, 3 autres pangolins et des carcasses de singes dans son réfrigérateur. Les 246 kg d'écailles de pangolins représentent le massacre de plus d'un millier de pangolins.

D'après les enquêtes préliminaires, le suspect mène ses activités illégales principalementdans la région de l’Est où il incite de petits trafiquants auprès desquels il collecte différents types d'écailles de pangolins et de carcasses d'autres espèces sauvages qu'il stocke dans son domicile.

Cette arrestation et cette saisie interviennent quelques jours seulement avant la célébration de la Journée mondiale du pangolin. Le samedi 19 février, le pays se joindra au reste du monde pour célébrer la singularitéde ce mammifère en se penchant sur la situation critique qui le caractérise.

Le procès qui débutera bientôt fait suite à l’enquête de police pendant laquelle le trafiquant a été maintenuen détention. Le délégué départemental des forêts et de la faune de Lom & Djerem, Ombolo Tassi Engels Edding, s'exprimant peu après l'arrestation, a déclaré qu'il s'attendait à ce que le trafiquant reste derrière les barreaux. Il a également donné des informations sur le sort réservé à la viande de brousse saisie ainsi qu’aux écailles de pangolin. Il a déclaré que : "la viande de brousse sera vendue aux enchères et l'argent sera versé dans les caisses de l’Etat, tandis que les écailles de pangolin seront transférées à Yaoundé".

Les pangolins sontexploitésdepuis longtemps pour l'alimentation, mais apparemment, la demande asiatique de produits à base de pangolins, notamment d'écailles, a alimenté l'escalade de la menace pesant sur le pangolin africain, comme le rapporte l'Environmental Investigation Agency (EIA). Les recherches indiquent également que la forte demande de pangolins asiatiques a entraîné un déplacement de la demande de pangolins asiatiques vers les pangolins africains. Au début de cette année, le 11 janvier, les douaniers vietnamiens ont saisi 6,6 tonnes d'écailles de pangolin au port de Tien Sa à Da Nang, en provenance du Nigeria, dissimulées dans un conteneur censé contenir des noix de cajou.

Le pangolin est une espèce en danger selon la classification de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Au Cameroun, cette espèce fait partie de la classe A et la loide 1994 sur la faune prévoit que toute personne trouvée, à tous temps et en tous lieux, en possession de tout ou partie d'un animal protégé est réputéel’ayant tué.