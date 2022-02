CAMEROUN :: Anticipation et théâtre en ruines au pays du Vieux Nègre :: CAMEROON

Dans le cinéma d’anticipation cher à notre cinéaste national, Jean-Pierre Bekolo, le projet conscient de l’artiste peut aller au-delà des intentions de l’auteur dans sa volonté d’atteindre la plus grande vérité possible. C’est pourquoi si une œuvre d’art nous dit ce que nous savons déjà, elle ne sert à rien.

En réalité, l’artiste est un médium, un chaman, un intermédiaire entre le monde visible et invisible, ainsi qu’un guérisseur que le savant français, Bernard Stiegler, appelle « Pharmakon » qui signifie aussi bien la maladie que le médicament.

C’est qu’en matière d’art, ce n’est ni l’ego ni la subjectivité de l’auteur qui est le plus intéressant mais la dimension objective qu’il essaye, malgré ses propres limites, d’atteindre. C’est le noyau initial de vision ou d’intuition inscrit au cœur de l’œuvre, et la seule méthode que nous avons trouvée pour essayer de rendre lisibles ses déploiements particuliers, intellectuels ou thérapeutiques, c’est la méthode exégétique.

C’est en ce sens que la figure du vieux nègre de l’écrivain Ferdinand Oyono dans «Le vieux nègre et la médaille » est une figure prophétique. Meka a anticipé l’humiliation du Cameroun et des Camerounais par les proches parents et collaborateurs du dictateur Paul Biya

En effet ces profiteurs de la tyrannie voudraient faire croire à des millions de Camerounais qu’un homme de 89 ans jouirait encore de toutes les capacités intellectuelles et physiques nécessaires pour diriger un pays comme le Cameroun…

Que NON

M. Essomba, consultant récemment limogé de Vision 4 a eu le mérite et surtout le courage d’éclairer ses compatriotes sur cette question de bon sens.

Car Paul Biya n’est pas un surhomme et est désormais trop diminué pour exercer y compris à temps partiel les fonctions aussi exigeantes que celle de Chef de l’État.

Tout le reste participe au fond du contrôle anticonstitutionnel et médiatique du pouvoir suprême par des proches parents et collaborateurs à travers de grotesques et humiliantes mises en scènes qui ne trompent en réalité plus personne.

Dans Le 18 brumaire, Karl Marx écrit que l’histoire se répète, d’abord comme une tragédie, puis comme une farce. Le Vieux nègre de Ferdinand Oyono était une tragédie qui tourne maintenant à une farce de mauvais goût au Cameroun. Cette idée d’imposer un culte d’immortalité obscène au pays est une illusion majeure pour un homme qui n’a aucune chance d’échapper à sa propre horloge biologique.

En effet, le culte de l’immortalité obscène est un fléau et un jugement sur des rois impies et des chefs pécheurs. Il est une tendance vraiment ancienne de la pensée religieuse, remontant jusqu’aux ténèbres de la préhistoire et opposant Moïse au pharaon, mais aucun d’eux n’a jamais atteint la terre promise.

M. Biya ne le fera pas non plus.

Pr. Olivier J. Tchouaffe, Membre fondateur de l’ICL2P et Porte-Parole du CL2P

Institut du Comité de Libération des Prisonniers Politiques ICL2P / CL2P

http://www.cl2p.org