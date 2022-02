CAMEROUN :: La famille Kaldjob cherche désespérément son fils :: CAMEROON

Trois ans déjà qu’ils sont sans nouvelles de leur enfant Kaldjob Aboubakar disparu après les marches du 26 janvier 2019.

Le 26 anvier 2019 , quelques deux mois après la prestation de serment du président Paul Biya , les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) du professeur Maurice Kamto qui contestent les résultats de cette élection décident d’aller dans la rue pour manifester leur opposition au régime en place.

Ces manifestations qui avaient été programmées dans toutes les grandes villes du Cameroun n’avaient pas reçu l’autorisation des autorités administratives compétentes. C’est ainsi qu’elles seront réprimées avec une rare violence.

Plusieurs manifestants vont en sortir blessés et d’autres interpellés en grand nombre par les forces de maintien de l’ordre.

Malheureusement, Aboubakar Kaldjob mineur âgé à peine de 18ans à l’époque se retrouve parmi les manifestants. Il avait été entraîné dans les batailles du MRC par son oncle , membre actif de ce parti politique. C’est ainsi qu’il va quitter le domicile familial aux premières heures de la matinée du 26 janvier 2019 pour arriver au point de rassemblement selon une stratégie bien huilée par les cadres du parti de Maurice Kamto. Dès que les instructions lui ont été données, Abou comme l’appellent ses proche va se lancer dans la manifestation avec à son cou une écharpe du parti. Malheureusement, ce sera la dernière fois qu’on le verra.

Quelques jours après ces manifestations, certains militants dont Aboubakar vont se retrouver dans les cellules des commissariats et autres brigades de la ville de Douala et quelques jours après ils seront déférés à la prison centrale de New bell en attendant leur passage devant le procureur.Malheureusement après avoir fouillé toutes les maisons d’arrêts dans lesquelles les manifestants ont été gardés à vue et même écroué, la famille du jeune Aboubakar Kaldjob ne pourra pas mettre l’œil sur son fils

Depuis ce fameux mois de janvier 2019 , la famille Kaldjob n’a plus fermé l’œil car inquiète du sort qu’aurait subi leur fils.

Le 26 janvier 2022 il était prévu du côté de Douala des manifestations pour réclamer ne serait-ce que le corps du jeune homme afin de faire le deuil mais cet autre mouvement a été stoppé net par le fort déploiement policier dû à la tenue de la coupe d’Afrique des nations en terre camerounaise.

Passée cette coupe , la famille est inconsolable et multiplie les appels à témoin et autres avis de recherche pour retrouver leur fils qui était promis à un Brillant avenir donc la politique a coupé les ailes en plein vol comme cela est légion en Afrique.